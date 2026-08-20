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전국 곳곳 소나기에도 무더위 계속···낮 최고 33도

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본문 요약

목요일인 20일은 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청 지역별상세관측자료에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 서울 24.1도, 인천 25.5도, 춘천 22.4도, 강릉 24.5도, 대전 25.1도, 대구 25.1도, 전주 25.1도, 광주 24.1도, 부산 25.6도, 제주 26.3도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 31도, 강릉 29도, 대전 32도, 대구 33도, 전주 32도, 광주 33도, 부산 32도, 제주 32도로 예상된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전국 곳곳 소나기에도 무더위 계속···낮 최고 33도

입력 2026.08.20 07:21

  • 이혜인 기자

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목요일인 20일은 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다고 기상청은 예보했다. 사진·경향신문 DB

목요일인 20일은 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다고 기상청은 예보했다. 사진·경향신문 DB

목요일인 20일은 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온은 33도까지 오르는 등 무더위도 이어질 전망이다.

기상청은 이날 오후 9시까지 인천·경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에 소나기가 내리겠다고 예보했다.

예상 강수량은 인천·경기 남부 5~40㎜, 서해5도 5~10㎜, 강원 남부 내륙·산지 5~20㎜, 대전·세종·충남 5~50㎜, 충북 5~40㎜다. 전북과 광주·전남, 대구·경북, 부산·울산·경남에는 각각 5~60㎜의 비가 예상된다.

소나기가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 최근 많은 비로 지반이 약해진 남해안 지역에서는 산사태와 토사 유출, 시설물 붕괴 등에 유의해야 한다.

제주도와 울릉도·독도에는 오후 6시까지 비가 내리겠다. 예상 강수량은 제주도 5~40㎜, 울릉도·독도 5~30㎜다.

비나 소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 내려가겠지만, 비가 그친 뒤 높은 습도 속에 다시 기온이 오르면서 무더위가 이어질 전망이다. 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠다. 일부 수도권과 강원 남부 내륙, 충청권, 남부지방에는 폭염특보가 발효된 상태다.

수도권과 강원도는 구름이 많겠고, 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠다.

이날 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~33도로 예상된다. 당분간 기온은 평년(최저 20~24도, 최고 27~31도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

기상청 지역별상세관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 서울 24.1도, 인천 25.5도, 춘천 22.4도, 강릉 24.5도, 대전 25.1도, 대구 25.1도, 전주 25.1도, 광주 24.1도, 부산 25.6도, 제주 26.3도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 31도, 강릉 29도, 대전 32도, 대구 33도, 전주 32도, 광주 33도, 부산 32도, 제주 32도로 예상된다.

오전 9시까지 전남 해안에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 경기 남서부와 충북, 그 밖의 전라권, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙을 중심으로도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

서해상을 중심으로는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 해상 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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