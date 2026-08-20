미국 국가부채, 사상 첫 40조달러 돌파···9년 만에 두 배 증가

미국 국가부채가 사상 처음으로 40조달러를 돌파했다.

19일(현지시간) 미 재무부에 따르면 미국의 총 국가부채는 전날 기준 40조470억달러(약 5경5645조원)를 기록했다. 이 중 민간 등이 보유한 부채는 32조2660억달러, 정부 기관 간 부채는 7조7820억달러다.

이는 2022년 1월 처음으로 미 국가부채가 30조달러를 넘어선 지 4년여만이다. 2017년 1월 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 임기를 시작했을 당시 19조9500억달러였던 것과 비교하면 10년도 채 되지 않아 두 배 이상으로 증가한 것이라고 로이터통신은 분석했다.

코로나19 대응을 위한 대규모 재정지출과 감세, 사회보장·의료비 증가 등이 부채 급증의 주요 배경으로 꼽힌다.

특히 최근 장기 국채금리가 급등하면서 천문학적으로 불어난 국가부채의 이자 부담에 대한 우려도 커지고 있다. 블룸버그통신에 따르면 2026회계연도 종료를 두 달가량 앞둔 현재 미 정부의 누적 이자 비용은 1조1700억달러로 전년 동기보다 15% 증가했다. 국채금리 상승으로 정부의 이자 비용이 늘고, 이에 따른 추가 차입이 다시 부채를 키워 투자자들이 더 높은 금리를 요구하는 ‘악순환’이 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.

미국의 법정 부채한도는 41조1000억달러로, 현재 국가부채는 이 한도에도 근접하고 있다.

부채 증가세가 이어지면 정치권에서 부채한도 상향을 둘러싼 공방이 다시 격화할 가능성이 있다. 마이클 피터슨 피터슨재단 이사장은 “40조달러라는 큰 숫자를 넘은 것이 워싱턴에 경종을 울리길 바란다”며 “부채를 통제하지 못하면 미국 전역에서 일상생활의 비용 부담이 커질 것”이라고 말했다.