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4대 은행 금융사고 10년간 5500억원…‘사기’가 절반

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본문 요약

최근 10년간 국내 주요 시중은행에서 발행한 금융사고 금액이 5500억원에 달한 것으로 집계됐다.

사고 금액은 236억8600만원으로 예년보다 비교적 작았다.

10년간 은행별 누적 사고 금액은 우리은행이 2843억500만원으로 가장 컸다.

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4대 은행 금융사고 10년간 5500억원…‘사기’가 절반

입력 2026.08.20 07:58

  • 정유미 기자

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연합뉴스 제공

최근 10년간 국내 주요 시중은행에서 발행한 금융사고 금액이 5500억원에 달한 것으로 집계됐다.

20일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 2017년부터 올해 7월까지 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 발생한 금융사고는 총 281건이었다. 금융사고 금액은 총 5495억2800만원이었다.

연도별 사고 금액을 보면 2020년 55억800만원, 2021년 52억9200만원이었으나 2022년 895억100만원으로 크게 늘었다. 이어 2023년 46억6800만원으로 급감했다가 다시 2024년 1211억6900만원, 지난해에는 2319억200만원으로 치솟았다.

사고 건수는 2020년 20건, 2021년 17건, 2022년 22건, 2023년 15건, 2024년 34건, 작년 80건 등으로 증가했다.

4대 은행에서는 올들어 7월까지 이미 30건의 금융사고가 발생했다. 사고 금액은 236억8600만원으로 예년보다 비교적 작았다. 10년간 은행별 누적 사고 금액은 우리은행이 2843억500만원(70건)으로 가장 컸다. KB국민은행이 1422억500만원(73건), 하나은행이 822억3700만원(77건), 신한은행이 407억8100만원(61건) 등으로 뒤를 이었다.

유형별로는 ‘사기’가 3036억700만원(149건)으로 전체 사고 금액의 절반 이상을 차지했다. 대출 심사 과정에서 은행이 담보 가치 등을 꼼꼼하게 따지지 못해 사실상 사기 피해를 당하는 경우가 일반적이다.

이어 ‘업무상 배임’이 1554억1500만원(30건), ‘횡령·유용’이 900억7600만원(90건), ‘도난·피탈’이 4억3000만원(12건) 등이었다.

영문번역(English Translation)
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