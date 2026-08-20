네타냐후 “시리아 공군기지 공습, 튀르키예가 경고 무시한 결과”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 최근 시리아 공군기지를 공습한 것은 튀르키예가 자신들의 경고를 무시한 데 따른 결과라면서, 시리아 내 튀르키예의 군사력 증강을 용납하지 않을 것이라고 경고했다.

네타냐후 총리는 19일(현지시간) 팟캐스트 인터뷰를 통해 전날 시리아 북부 이들리브에 있는 공군 기지를 타격한 것에 대해 이같이 말하며 “우리가 메시지를 전달했지만 분명 그들은 듣지 못한 것 같다. 그래서 우리는 그들이 이 메시지를 더 확실히 이해할 수 있도록 조치했다”고 밝혔다.

전날 이스라엘군은 튀르키예 국경과 가까운 시리아 북서부 이들리브에 있는 공군기지를 8차례 이상 공습했다. 이 공격으로 최근 보수된 활주로 등이 파손됐다.

네타냐후 총리는 “우리를 위협하며 남하하는 튀르키예의 군사력 증강을 절대 용납하지 않을 것”이라고 경고했다. 그러면서 시리아 내에서 군사 활동을 벌이는 튀르키예를 향해 영어로 “하지 말라”(Don‘t)고 재차 경고하기도 했다.

네타냐후 정부는 자신들과 사사건건 반목해온 튀르키예가 국경을 맞댄 시리아에서 군사력을 키우는 걸 극도로 경계하고 있다. 튀르키예는 알아사드 전 정권에 저항하는 시리아 반군을 지원한 바 있으며, 최근에는 군사력 재건을 지원하는 등 시리아 북부를 중심으로 영향력을 확대해 왔다.