창간 80주년 경향신문

힘차게 날아올랐지만 갑자기 딴길로 샜다···이노스페이스 ‘세빛’ 첫 발사 실패

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

힘차게 날아올랐지만 갑자기 딴길로 샜다···이노스페이스 ‘세빛’ 첫 발사 실패

입력 2026.08.20 09:45

수정 2026.08.20 11:12

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

예정 궤적 벗어나 비행종단시스템 작동

“개선 조치 시행해 후속 시험비행 추진”

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 공중에서 비행 궤적이 급격히 바뀐다. 이노스페이스 제공

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 공중에서 비행 궤적이 급격히 바뀐다. 이노스페이스 제공

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 이노스페이스 제공

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 이노스페이스 제공

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 이노스페이스 제공

브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’이 발사되고 있다. 이노스페이스 제공

국내 민간우주기업 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’의 첫 발사가 실패했다. 이노스페이스는 기술 개선을 통해 후속 발사를 추진한다는 방침이다.

이노스페이스는 브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 자체 개발한 준궤도 로켓 세빛의 첫 시험발사를 시행했지만, 비행이 조기 종료됐다고 이날 밝혔다.

이륙 뒤 세빛의 비행궤적이 사전 계획을 벗어나면서 발사장 안전 규정에 따라 브라질 공군이 ‘비행종단시스템(FTS)’을 작동시켰다. FTS는 비행하던 로켓에서 기술적 이상이 발견됐을 때 동체를 인위적으로 폭발시키는 장치다. 움직임을 통제할 수 없게 된 로켓이 지상 아무 곳에나 떨어지는 일을 방지하는 것이 목적이다.

공개된 약 1분간의 비행 영상을 보면 이륙 직후 꾸준히 고도를 높이던 세빛은 급격히 비행 방향을 바꾼다. 그러더니 뒤꽁무니에서 타오르던 로켓 화염이 사라지고, 동체가 분해되는 모습이 관찰된다.

이노스페이스는 FTS 작동 뒤 세빛이 브라질 해상의 안전 구역 안에 낙하했으며, 인명과 시설 피해는 생기지 않았다고 밝혔다. 그러면서 현재 세빛의 정확한 비행 고도·거리·시간과 임무가 조기 종료된 원인 등을 분석하고 있다고 밝혔다. 이노스페이스는 필요한 개선 조치를 시행해 후속 시험비행을 추진할 것이라고 설명했다.

세빛은 추력 3t급 엔진이 달린 1단형 기체다. 고도 100㎞ 이하까지만 상승했다가 포물선을 그리며 지상으로 낙하하도록 고안됐다. 이 때문에 준궤도 로켓이라고 부른다. 인공위성처럼 지구 궤도를 지속해서 도는 물체는 싣지 않는다. 대신 짧은 기간에 지구 밖 환경을 조사하기 위한 과학 탑재체나 우주 환경에서 성능을 시험하려는 전자 부품 등이 실린다.

이노스페이스는 세빛을 바이오·의료와 신소재 등 다양한 산업 분야의 연구·개발(R&D)과 기술 실증을 지원하는 수단으로 시장에 내놓는다는 복안이다.

김수종 이노스페이스 대표는 “첫 시험비행을 통해 확보한 데이터와 운용 경험은 세빛의 준궤도 검증 서비스를 고도화하기 위한 자산이 될 것”이라며 “고객이 믿고 활용할 수 있는 우주수송 플랫폼으로 육성할 것”이라고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글