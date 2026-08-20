예정 궤적 벗어나 비행종단시스템 작동 “개선 조치 시행해 후속 시험비행 추진”

국내 민간우주기업 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’의 첫 발사가 실패했다. 이노스페이스는 기술 개선을 통해 후속 발사를 추진한다는 방침이다.

이노스페이스는 브라질 알칸타라 우주센터에서 19일 오후 4시30분(한국시간 20일 오전 4시30분) 자체 개발한 준궤도 로켓 세빛의 첫 시험발사를 시행했지만, 비행이 조기 종료됐다고 이날 밝혔다.

이륙 뒤 세빛의 비행궤적이 사전 계획을 벗어나면서 발사장 안전 규정에 따라 브라질 공군이 ‘비행종단시스템(FTS)’을 작동시켰다. FTS는 비행하던 로켓에서 기술적 이상이 발견됐을 때 동체를 인위적으로 폭발시키는 장치다. 움직임을 통제할 수 없게 된 로켓이 지상 아무 곳에나 떨어지는 일을 방지하는 것이 목적이다.

공개된 약 1분간의 비행 영상을 보면 이륙 직후 꾸준히 고도를 높이던 세빛은 급격히 비행 방향을 바꾼다. 그러더니 뒤꽁무니에서 타오르던 로켓 화염이 사라지고, 동체가 분해되는 모습이 관찰된다.

이노스페이스는 FTS 작동 뒤 세빛이 브라질 해상의 안전 구역 안에 낙하했으며, 인명과 시설 피해는 생기지 않았다고 밝혔다. 그러면서 현재 세빛의 정확한 비행 고도·거리·시간과 임무가 조기 종료된 원인 등을 분석하고 있다고 밝혔다. 이노스페이스는 필요한 개선 조치를 시행해 후속 시험비행을 추진할 것이라고 설명했다.

세빛은 추력 3t급 엔진이 달린 1단형 기체다. 고도 100㎞ 이하까지만 상승했다가 포물선을 그리며 지상으로 낙하하도록 고안됐다. 이 때문에 준궤도 로켓이라고 부른다. 인공위성처럼 지구 궤도를 지속해서 도는 물체는 싣지 않는다. 대신 짧은 기간에 지구 밖 환경을 조사하기 위한 과학 탑재체나 우주 환경에서 성능을 시험하려는 전자 부품 등이 실린다.

이노스페이스는 세빛을 바이오·의료와 신소재 등 다양한 산업 분야의 연구·개발(R&D)과 기술 실증을 지원하는 수단으로 시장에 내놓는다는 복안이다.

김수종 이노스페이스 대표는 “첫 시험비행을 통해 확보한 데이터와 운용 경험은 세빛의 준궤도 검증 서비스를 고도화하기 위한 자산이 될 것”이라며 “고객이 믿고 활용할 수 있는 우주수송 플랫폼으로 육성할 것”이라고 밝혔다.