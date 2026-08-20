국내외 54개팀 2500명 합창인, 인천서 ‘화음’ 모은다

인천국제합창대축제 9월~12일 개최

인천국제합창대축제와 대한민국합창대제전이 9월 8일부터 12일까지 4일간 인천에서 열린다.

인천시립합창단은 제12회 인천국제합창대축제와 국내 최고 권위의 대한민국합창대제전이 9월 8일부터 11일까지는 송도에 있는 아트센터인천 콘서트홀에서, 12일은 인천문화예술회관 대공연장에서 개최된다고 20일 밝혔다.

올해는 국내외 우수 합창단 54개팀 2500여명으로 역대 최대 규모이다.

해외 초청합창단은 필리핀 ‘로스 칸탄테스 데 마닐라(Los Cantantes de Manila)’, 인도네시아 ‘메단 커뮤니티 합창단(The Medan Community Choir)’, 부룬디 ‘우무초 청소년합창단’ 등이 참여해 각국의 독특한 음악적 색채를 선사한다.

인천에서는 어린이합창단을 비롯해 시민·여성·남성·실버·장애인 합창단 등 다양한 형태의 32개 합창단이 무대에 올라 인천 합창문화의 다채로운 모습을 보여줄 예정이다.

특히 이번 축제는 순위를 가리는 경연이 아닌, 서로의 음악을 나누고 격려하는 교류 중심의 장으로 진행된다.

서로 다른 문화와 세대, 지역에서 모인 합창단이 음악으로 소통하며 ‘함께 부르는 노래’의 의미를 전한다.

축제의 마지막은 윤의중 인천시립합창단 예술감독의 지휘 아래 전 참가자가 함께 만드는 웅장한 연합 합창으로 장식된다. 국적과 세대를 넘어선 하나의 목소리가 관객들에게 깊은 감동을 선사할 전망이다.

인천국제합창대축제는 전석 무료로 진행되며, 초등학생 이상부터 관람할 수 있다. 자세한 일정과 관람 안내는 인천문화예술회관 누리집에서 확인하면 된다.

윤 예술감독은 “인천국제합창대축제는 지역을 넘어 대한민국과 세계를 연결하는 문화 플랫폼으로 성장하고 있다”며 ”대한민국합창대제전과의 공동 개최를 통해 더욱 수준 높은 공연과 국제 교류를 선보이고, 인천이 글로벌 합창도시로 자리매김하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.