“문콕 걱정 끝, 공간은 50% 쑥”…현대위아, 아파트 주차로봇 시장 뚫는다

국토교통부의 관련 법령 개정으로 아파트 단지 내 주차로봇 도입의 길이 열린 가운데, 현대위아가 대규모 시연 행사를 열고 공동주택 시장 공략을 본격화했다.

현대위아는 19~20일 경기도 의왕시 현대차그룹 의왕연구소에서 건설사와 시공사 등 주요 고객사 관계자 800여 명을 초청해 ‘주차솔루션 고객 초청 행사’를 개최했다고 20일 밝혔다.

현대위아는 행사에서 2대가 1세트로 구성된 주차로봇이 얇은 두께(110㎜)를 활용해 차체 밑으로 진입한 뒤, 바퀴를 들어 올려 차량을 빈 주차면으로 옮기는 기술을 시연했다. 라이다 센서로 차량 바퀴 위치를 정밀하게 파악해 2t이 넘는 대형차나 최대 3.4t의 대형 SUV까지 안전하게 이송할 수 있다.

이 시스템을 적용하면 차 문을 여닫기 위한 승하차 공간이 필요 없고 정밀 제어를 통한 밀집 주차가 가능해진다. 이에 따라 일반 자주식 주차장과 비교해 동일 면적 대비 최소 20%에서 최대 50%까지 주차 가능 대수가 늘어난다.

이번 행사는 국토부가 지난달 주차장법 시행규칙과 주택건설기준 규칙을 개정해 주차로봇을 기계식 주차장치로 공식 인정하고 공동주택 설치를 허용한 데 따른 선제 조치다. 현대위아는 기술 시연과 함께 건축 설계 시 주차면 배치, 신축·구축 현장별 적용 기준, 일반 주차장 대비 건축비 비교 등 실무 가이드라인을 폭넓게 제시했다.

현대위아는 싱가포르 글로벌 혁신센터와 미국 전기차 전용 공장 등 제조 현장뿐 아니라 서울 성수동 오피스 빌딩에서 운영 노하우를 쌓아왔다. 현재는 현대차·현대건설과 협력해 경기 시흥시 ‘힐스테이트 더웨이브시티’에서 국내 최초 아파트 실증 사업을 진행 중이다. 실제 공동주택 환경에서 주차로봇의 운영 안정성과 주차 효율, 입주민 이용 편의성 등을 검증한다는 계획이다.

현대위아 관계자는 “주차로봇의 공동주택 설치를 위한 제도적 기반이 마련돼 고객들이 주차로봇의 작동 방식과 실제 적용 방안을 직접 확인할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “공동주택을 비롯해 교통 거점, 공공시설 등 다양한 생활 공간에 최적화한 주차로봇 솔루션을 제공해 나가겠다”고 말했다.