비 왔지만 가뭄 해갈엔 부족···경북, 특교세 50억 추가 투입

경북도는 가뭄 대응을 위해 재난안전특별교부세 50억7300만원을 추가 투입한다고 20일 밝혔다.

경북지역에는 광복절 연휴인 지난 16~17일 일부 지역에 최대 80㎜가 넘는 비가 내렸다. 그러나 장기간 이어진 강수 부족을 해소하기에는 충분하지 않은 상황이다.

올해 경북지역 누적 강수량은 570.0㎜로 평년 764.7㎜의 74.5%에 그친다. 농업용 저수지 저수율은 46.7%로 평년(69.6%)의 67.1% 수준이다. 저수지 저수율 기준으로는 현재 ‘관심’ 단계다.

기상청 1개월 가뭄 전망에서도 다음달 중순까지 강수량이 평년보다 적을 것으로 예보됐다. 경북도는 일부 지역에 기상가뭄이 발생할 가능성이 있어 농업용수와 생활용수 관리가 필요한 상황이라고 설명했다.

경북도는 이번에 확보한 특교세 가운데 49억2300만원을 농업용수 확보에 쓴다. 가뭄이 심한 시·군에는 간이양수장·간이보 설치, 양수 장비 운영, 하천 굴착, 살수차 임차, 암반관정 설치 등을 지원한다. 단기간에 용수를 공급할 수 있는 사업을 우선 추진해 영농 피해를 줄일 방침이다.

나머지 1억5000만원은 취수탑 준설과 비상급수 등에 써 생활용수 공급 차질에 대비한다.

경북도는 가뭄 대응 전담반(TF)을 상시 운영하고 저수지 저수율이 가뭄 단계에 접어든 시·군을 집중적으로 관리한다. 또 22개 시·군의 가뭄 상황을 점검해 지역별 용수 공급 대책을 추진할 방침이다.

김상철 경북도 안전행정실장은 “가뭄 상황을 실시간으로 점검하고 필요한 지원을 신속하게 하겠다”며 “농업용수와 생활용수 공급에 차질이 없도록 대응하겠다”고 말했다.