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왕의 귀환, 국내 음원차트 모조리 접수···빅뱅 20주년 기념 신곡 ‘빅’ 발매 직후 1위

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본문 요약

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 선보인 디지털 싱글 '빅'이 발매 직후부터 국내 주요 음원차트 1위를 차지했다.

20일 YG엔터테인먼트에 따르면 전날 오후 6시에 공개된 '빅'은 1시간 만에 멜론 '톱 100' 차트 1위를 기록했다.

24시간 음원 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 해당 차트에서 공개 직후부터 1위를 차지한 것은 이례적이다.

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왕의 귀환, 국내 음원차트 모조리 접수···빅뱅 20주년 기념 신곡 ‘빅’ 발매 직후 1위

입력 2026.08.20 10:23

수정 2026.08.20 10:36

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  • 서현희 기자

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멜론·벅스·지니 등서 정상 올라

올해로 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅. YG엔터테인먼트 제공

올해로 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅. YG엔터테인먼트 제공

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 선보인 디지털 싱글 ‘빅’(BiiiG)이 발매 직후부터 국내 주요 음원차트 1위를 차지했다.

20일 YG엔터테인먼트에 따르면 전날 오후 6시에 공개된 ‘빅’은 1시간 만에 멜론 ‘톱 100’ 차트 1위를 기록했다. 24시간 음원 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 해당 차트에서 공개 직후부터 1위를 차지한 것은 이례적이다. 20일 0시 기준으로 벅스, 지니, 바이브에서도 차트 정상에 올랐다.

‘빅’은 웅장한 비트와 중독성 강한 후렴구가 돋보이는 일렉트로닉 댄스 힙합곡이다. 멤버 지드래곤이 작사와 작곡에 참여했다. 이들이 팀 단위로 신곡을 선보이는 것은 2022년 ‘봄여름가을겨울’ 이후 4년 4개월 만이다.

빅뱅은 오는 21∼23일 고양을 시작으로 데뷔 20주년 월드투어 <엑스엑스 : 코스모스>(XX : COSMOS)에 돌입한다. 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 규모로 개최된다.

빅뱅·스키즈·NCT 줄줄이 돌아온다···보이그룹 ‘8월 컴백 대전’ K팝 음반시장 기록 깨지나

방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 대형 그룹들이 상반기를 달군 데 이어 본격적인 하반기를 맞은 8월 가요계에 대형 보이그룹들이 컴백한다. 지난 7일 컴백한 스트레이키즈를 시작으로 빅뱅, NCT 127, 엔하이픈, 오디션 프로그램 출신 신인 그룹 알파드라이브원까지 쟁쟁한 그룹들이 돌아온다. 올해 상반기 K팝 음반 시장이 이미 역대 최고 수준의 판매량을 ...

https://www.khan.co.kr/article/202608191614001

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