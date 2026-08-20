왕의 귀환, 국내 음원차트 모조리 접수···빅뱅 20주년 기념 신곡 ‘빅’ 발매 직후 1위

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 선보인 디지털 싱글 '빅'이 발매 직후부터 국내 주요 음원차트 1위를 차지했다.

20일 YG엔터테인먼트에 따르면 전날 오후 6시에 공개된 '빅'은 1시간 만에 멜론 '톱 100' 차트 1위를 기록했다.

24시간 음원 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 해당 차트에서 공개 직후부터 1위를 차지한 것은 이례적이다.