왕의 귀환, 국내 음원차트 모조리 접수···빅뱅 20주년 기념 신곡 ‘빅’ 발매 직후 1위

멜론·벅스·지니 등서 정상 올라
그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 선보인 디지털 싱글 ‘빅’(BiiiG)이 발매 직후부터 국내 주요 음원차트 1위를 차지했다.
20일 YG엔터테인먼트에 따르면 전날 오후 6시에 공개된 ‘빅’은 1시간 만에 멜론 ‘톱 100’ 차트 1위를 기록했다. 24시간 음원 이용량과 최근 1시간 이용량을 합산해 순위를 매기는 해당 차트에서 공개 직후부터 1위를 차지한 것은 이례적이다. 20일 0시 기준으로 벅스, 지니, 바이브에서도 차트 정상에 올랐다.
‘빅’은 웅장한 비트와 중독성 강한 후렴구가 돋보이는 일렉트로닉 댄스 힙합곡이다. 멤버 지드래곤이 작사와 작곡에 참여했다. 이들이 팀 단위로 신곡을 선보이는 것은 2022년 ‘봄여름가을겨울’ 이후 4년 4개월 만이다.
빅뱅은 오는 21∼23일 고양을 시작으로 데뷔 20주년 월드투어 <엑스엑스 : 코스모스>(XX : COSMOS)에 돌입한다. 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회 규모로 개최된다.