20대는 캐릭터상품, 60대는 식재료 사러 편의점 찾는다

20대는 지적재산권(IP) 상품이나 단독 신상품을 사기 위해, 60대는 식재료와 생필품을 사기 위해 편의점을 찾는 경향이 강한 것으로 나타났다.

롯데멤버스는 20일 오프라인 근거리 소비 행태를 분석한 ‘엘포인트 트렌드 리포트’를 발간했다. 지난해 6월부터 올해 5월까지 1년간 롯데멤버스가 운영하는 통합 멤버십인 엘포인트 거래 데이터를 분석한 결과다.

20대는 특정 IP 상품이나 단독 신상품을 구매하기 위해 편의점을 찾는 ‘목적형 소비’ 성향이 뚜렷했다. 전체 고객 중 IP 상품을 3회 이상 반복 구매한 고객의 매장 방문 일수는 1회 구매 고객에 비해 3배 이상 높았다. IP 상품이 재방문을 유도하는 락인(Lock-in) 효과를 내는 것으로 풀이된다. IP 상품을 한 번만 구매해도 전체 고객 대비 인당 구매액이 2.5배 높았다.

편의점 자체 앱은 IP 구매 경험을 재고 조회, 예약, 픽업 등 기능을 통해 끊김 없이 연결해 재방문을 확대시키고 있다. 최근 1년 내 편의점 자체 앱 이용 고객의 인당 매출과 구매 상품 수는 전체 평균 대비 2배가량 높았다. 특히 앱 내 등급제나 택배 서비스 이용 고객의 방문 일수는 전체 고객 대비 약 3배 높았다.

60대 이상에선 편의점을 대형마트의 보완재인 ‘근거리 마트’로 활용하는 경향이 나타났다. 60대 이상 고객의 회당 구매 금액은 전체 평균보다 13% 높았다. 20대 고객 대비 구매 상품 평균 단가도 14% 높았다. 신선식품, 가정용품, 전통주의 장바구니 점유율(전체 영수증 중 해당 품목이 포함된 비중)은 20대보다 2배 이상 높게 나타났다. 60대 이상이 편의점을 간식 위주의 소량 구매를 넘어 한 끼 식사를 위한 식재료와 생필품을 한 번에 해결하는 장보기 장소로 이용하기 때문으로 보인다.

20대가 많은 대학가 점포에서는 숙취해소제와 아이스크림의 구매 비중이 높았다. 60대 이상 인구 밀도가 높은 주거지 점포에서는 계란, 주류 등 마트형 품목들이 상대적으로 많이 팔렸다.

롯데멤버스 관계자는 “한 점포 안에서 세대별로 다른 방문 이유와 장바구니 품목을 확인했다”며 “이를 얼마나 정교하게 조율하는가가 향후 핵심 경쟁력이 될 것”이라고 밝혔다.