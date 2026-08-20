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13세 미성년자 심리적으로 지배해 성매매시킨 20대 구속기소

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본문 요약

13세 미성년자를 심리적으로 지배해 성매매하게 하고 성매매 대금을 자신의 유흥비로 쓴 20대 남성이 재판에 넘겨졌다.

A씨는 2024년 6월23일부터 같은달 25일까지 경북 구미에서 미성년자 B양을 심리적으로 지배해 2차례 성매매를 하게 한 혐의를 받고 있다.

그는 B양이 받은 성매매 대금을 건네받아 자신의 유흥비로 사용한 것으로 드러났다.

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13세 미성년자 심리적으로 지배해 성매매시킨 20대 구속기소

입력 2026.08.20 10:53

  • 김현수 기자

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검찰기. 경향신문 자료사진

검찰기. 경향신문 자료사진

13세 미성년자를 심리적으로 지배해 성매매하게 하고 성매매 대금을 자신의 유흥비로 쓴 20대 남성이 재판에 넘겨졌다.

대구지검 김천지청 형사2부는 아동·청소년의성보호에관한법률 위반 혐의 등으로 20대 남성 A씨를 구속기소했다고 20일 밝혔다.

A씨는 2024년 6월23일부터 같은달 25일까지 경북 구미에서 미성년자 B양을 심리적으로 지배해 2차례 성매매를 하게 한 혐의를 받고 있다. 그는 B양이 받은 성매매 대금을 건네받아 자신의 유흥비로 사용한 것으로 드러났다.

검찰 조사 결과 A씨는 자신을 잘 따르는 B양을 이용해 범행을 주도한 것으로 파악됐다. 그는 B양을 성매매 장소에 데려다주고 근처에서 기다린 것으로 조사됐다.

검찰은 A씨가 다른 수사와 재판 과정에서 출석에 응하지 않는 등 형사절차를 지연시키려 한 정황도 확인했다. 검찰은 지난달 31일 A씨를 직접 구속한 뒤 지난 18일 구속기소했다.

검찰 관계자는 “아동·청소년을 상대로 한 성범죄에 신속하고 엄정하게 대응하고 피해자 보호와 지원에도 힘쓰겠다”고 말했다.

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