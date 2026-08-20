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형 윌리엄과는 말도 안 하는데···‘왕실 불화 폭로’ 해리 왕자, 6년 만에 영국 귀환

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본문 요약

2020년 영국 왕실 공식 업무에서 물러난 뒤 미국으로 이주했던 찰스 3세 영국 국왕의 차남 해리 왕자 부부가 6년 만에 영국으로 돌아오는 것으로 알려졌다.

해리 왕자 가족의 영국 복귀는 왕실 가족 간 불화가 완화될 가능성이 있음을 시사한다.

해리 왕자는 미국 이주 후 언론 인터뷰와 회고록 등을 통해 영국 왕실 가족 간 불화를 공개해 왕실에 타격을 줬지만, 이후에는 왕실 가족과 화해하고 싶고 자녀들이 영국의 삶과 문화를 경험하기를 바란다는 희망을 밝혀왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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형 윌리엄과는 말도 안 하는데···‘왕실 불화 폭로’ 해리 왕자, 6년 만에 영국 귀환

입력 2026.08.20 10:53

수정 2026.08.20 11:30

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  • 박채연 기자

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가족 모두 영국 이주, 왕실 공식 업무선 배제

찰스3세 국왕과는 꾸준히 연락, 관계 회복세

윌리엄과는 여전히 냉전···왕실 불화 완화 주목

2024년 8월15일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 영국의 해리 왕자와 메건 마클 왕자비가 프란시아 마르케스 콜롬비아 부통령을 접견하고 있다. 로이터연합뉴스

2024년 8월15일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 영국의 해리 왕자와 메건 마클 왕자비가 프란시아 마르케스 콜롬비아 부통령을 접견하고 있다. 로이터연합뉴스

2020년 영국 왕실 공식 업무에서 물러난 뒤 미국으로 이주했던 찰스 3세 영국 국왕의 차남 해리 왕자 부부가 6년 만에 영국으로 돌아오는 것으로 알려졌다.

영국 일간 텔레그래프는 19일(현지시간) 미국 캘리포니아에 사는 해리 왕자는 부인 메건 마클과 아들 아치(7), 딸 릴리벳(5)과 함께 이달 말 영국으로 돌아와 거주할 계획이라고 보도했다.

해리 왕자 가족은 런던 외곽의 비 왕실 개인 거주지로 이주할 예정이고, 해리 왕자의 자녀들은 영국 학교에 입학하기 위해 등록했다. 해리 왕자 부부가 왕실 공식 업무를 다시 맡을 계획은 현재 없는 것으로 알려졌다.

이들은 영국 복귀 이후에도 캘리포니아와 포르투갈의 거주지를 유지할 예정이다. 메건도 자신의 라이프스타일 브랜드 ‘애즈 에버’를 계속 운영할 계획이다. 소식통들은 해리 왕자 부부가 영국에 거처를 마련했지만 이들이 영구히 영국으로 이주할지는 확실치 않다고 전했다.

찰스 3세 국왕은 지난 16일 해리 왕자의 복귀 소식을 듣고 자연스럽게 가족을 더 많이 만날 기회를 얻게 됐다며 기뻐한 것으로 전해졌다. 하지만 찰스 3세 국왕은 해리 왕자 부부가 왕실 공식 업무를 맡지 않는 개인 지위를 유지할 것이라고 밝혔다.

해리 왕자 부부에 대한 경호 등급도 같다. 해리 왕자는 왕실 업무에서 물러난 후 영국 내 경호 등급이 낮아져 가족들을 영국에 데려올 수 없다며 경호 등급 복구를 계속 요청해 왔다. 해리 왕자는 왕실 직무를 포기하면서 ‘전하’ 칭호와 공적 경호 지원 자격을 잃었다.

해리 왕자 가족의 영국 복귀는 왕실 가족 간 불화가 완화될 가능성이 있음을 시사한다. 해리 왕자는 미국 이주 후 언론 인터뷰와 회고록 등을 통해 영국 왕실 가족 간 불화를 공개해 왕실에 타격을 줬지만, 이후에는 왕실 가족과 화해하고 싶고 자녀들이 영국의 삶과 문화를 경험하기를 바란다는 희망을 밝혀왔다.

해리 왕자는 부친인 찰스 3세 국왕과는 최근 몇 개월 동안 정기적으로 전화 통화를 하는 등 관계를 상당히 회복했다. 하지만 형인 윌리엄 왕세자와는 몇 년 동안 대화를 나누지 않는 것으로 추정되는 등 여전히 불편한 관계를 유지하고 있다.

해리 왕자 부부, 공무 그만두고 독립...재정지원도 중단

최근 영국 왕실에서 독립을 선언한 해리 왕자(35)와 매건 마클 왕자비(38)가 봄부터 왕실 직책에서 공식적으로 물러나고 공무 수행에 따르는 재정 지원도 받지 않기로 했다. 18일(현지시간) BBC 등 영국 언론 보도에 따르면, 엘리자베스 2세 여왕(93)은 이날 버킹엄궁을 통해 성명을 내고 “몇 달 간의 대화와 최근의 논의를 통해 우리는 손자와 그의...

https://www.khan.co.kr/article/202001191147001

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