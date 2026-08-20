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본문 요약

강원 횡성군 공근소맥축제위원회는 오는 28일부터 30일 사흘간 횡성베이스볼파크 일원에서 '제4회 공근소맥축제'를 개최한다고 20일 밝혔다.

축제장에서는 원주와 속초, 여주 등 인근 지역의 대표 수제맥주와 횡성한우를 함께 맛볼 수 있다.

장기연 공근소맥축제위원장은 "젊은 층에 치우쳤던 기존 맥주 축제의 틀을 깨고, 아이부터 어르신까지 온 가족이 함께 웃을 수 있는 축제를 만들 예정"이라며 "아름다운 자연 속에서 음악과 먹거리를 즐기며 좋은 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘한우와 수제 맥주의 만남’···횡성 ‘공근 소맥축제’ 28일 개막

입력 2026.08.20 10:57

  • 최승현 기자

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횡성 ‘공근 소맥축제’ 홍보 포스터. 횡성군 제공

횡성 ‘공근 소맥축제’ 홍보 포스터. 횡성군 제공

강원 횡성군 공근소맥축제위원회는 오는 28일부터 30일 사흘간 횡성베이스볼파크 일원에서 ‘제4회 공근소맥축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

‘소맥’은 횡성 명품 한우의 ‘소’(牛)와 맥주를 결합해 만든 축제 이름이다.

축제는 매일 오후 2시부터 시작한다.

횡성지역 예술인들이 참여하는 ‘오후의 버스킹’이 흥을 돋궈주고, 요일별로 테마 음악을 들으며 축제를 즐길 수 있다.

공근초등학교와 수백초등학교 학생들이 축제 풍경을 담아낸 ‘내가 그린 축제’ 그림 전시회도 마련된다.

축제장 내에서 구매와 체험행사 참여를 통해 빙고 판을 채우면 단계별로 혜택이 주어지는 ‘빙고 이벤트’도 진행한다.

1단계를 완성하면 둔내 토마토를 활용한 토마토 마리네이드 만들기 체험에 참여할 수 있다.

2단계를 완성하면 대리운전과 택시를 이용할 때 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

축제장에서는 원주와 속초, 여주 등 인근 지역의 대표 수제맥주와 횡성한우를 함께 맛볼 수 있다.

장기연 공근소맥축제위원장은 “젊은 층에 치우쳤던 기존 맥주 축제의 틀을 깨고, 아이부터 어르신까지 온 가족이 함께 웃을 수 있는 축제를 만들 예정”이라며 “아름다운 자연 속에서 음악과 먹거리를 즐기며 좋은 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

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