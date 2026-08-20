한국인, 건강 위해 식습관·수면 개선보다 영양제 섭취에 신경 쓴다

한국인은 식습관이나 수면습관을 개선하려는 노력은 다른 국가 사람들에 비해 부족한 반면 꾸준히 영양제를 섭취하는 사람은 상대적으로 많은 것으로 나타났다.

글로벌 건강·웰니스 기업 허벌라이프는 한국 소비자 1006명을 포함한 아시아·태평양(APAC) 11개국 소비자 1만18명을 대상으로 진행한 ‘웰니스 문화 소비자 조사’ 결과를 20일 발표했다.

조사 결과 한국 소비자의 75%는 신체·정신·정서적 건강을 아우르는 ‘웰니스’에 대해 ‘매우’ 또는 ‘극히’ 중요하다고 답했다. APAC 전체 평균은 82%였다.

자신의 신체·정신·정서적 건강 상태를 ‘우수’나 ‘매우 좋음’으로 평가한 한국인은 각각 28·34·32%였다. 전체 평균은 신체 건강 41%, 정신 건강 43%, 정서 건강 39%였다. 한국인이 모든 영역에서 평균보다 10%포인트 안팎 적은 것이다. 이는 조사 대상 11개국 중 일본에 이어 두 번째로 낮은 것이다.

한국인이 건강 관리에서 개선이 필요하다고 느끼는 영역은 ‘정신건강·스트레스 관리’가 43%로 가장 많았다. 전체 평균은 38%였다. 한국인이 스트레스 관리 측면에서 다소 취약한 상황이기 때문으로 풀이된다. 전체 평균에서 1위였던 ‘수면의 질’은 한국에서 37%로 2위를 기록했다. ‘예방적 건강관리’는 전체 국가 중 가장 높은 28%였다.

건강을 위해 실제 실천하는 비율은 상대적으로 낮았다. ‘건강한 식습관 유지’를 꾸준히 실천하고 있다는 답변은 32%로 전체 평균(45%)보다 13%포인트 낮았다. ‘수면 습관 개선’은 26%로 역시 전체 평균(42%)을 16%포인트 밑돌았다. 반면 ‘영양제 섭취’를 꾸준히 하고 있다는 응답은 41%로 전체 평균(37%)을 웃돌았다.

한국허벌라이프 관계자는 “한국 소비자들이 웰니스의 중요성에 대해 인식하고 있고 관심도 높은 편이지만 실천의 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다”며 “스트레스를 관리하기 위해서는 규칙적인 신체 활동과 균형 잡힌 식습관, 충분한 휴식 등 일상에서 부담 없이 시작할 수 있는 작은 습관부터 꾸준히 실천하는 것이 중요하다”고 밝혔다.