박수현 충남지사 “외자유치하고 바티칸에 충남 알릴 것”···취임 후 첫 해외출장

박수현 충남지사가 외자유치와 교황청 방문 등을 위해 취임 후 첫 해외 출장길에 오른다.

박 지사는 20일 도청에서 가진 기자간담회에서 “투자유치와 내년 세계청년대회를 위한 교황청과의 협력 확대 등을 위해 22일부터 첫 공무 국외 출장을 떠난다”고 밝혔다.

박 지사는 이번에 6박8일 일정으로 독일과 이탈리아를 방문한다. 독일 방문 목적은 외자 유치다. 독일 대표 산업도시인 루트비히스하펜에 있는 화학 기업 바스프사를 방문해 추가 투자 등 협력 확대 방안을 논의하고, 서산 대산석유화학단지 발전 방안을 모색한다.

이후 프랑크푸르트에서는 민선 9기 첫 외자유치 협약을 체결한다. 협약에는 글로벌 배터리 업체가 당진 송산외국인투자지역 내에 배터리팩 제조 라인을 신설하는 내용이 담길 것으로 전해졌다.

박 지사는 또 프랑크푸르트 현지에서 열리는 충남 중소기업 수출상담회 등에 참석한 뒤 이탈리아로 이동해 바티칸 교황청을 방문할 예정이다.

박 지사는 바티칸에서 교황청 고위 관계자들을 만나 해미국제성지와 충남의 천주교 문화유산을 알리고, 내년에 국내에서 열리는 천주교 세계청년대회 성공 개최 방안을 논의한다. 박 지사는 교황청에 내년 레오 14세 교황의 충남 방문을 희망하는 메시지도 전할 계획이다.

박 지사는 출장 중 로마에 있는 유엔 인공지능(AI) 허브를 방문해 AI 허브 충남 유치 가능성도 타진한다. 박 지사는 “이번 출장에서 투자 유치와 세계청년대회 성공 개최 및 유엔 AI 허브 협력 등 충남의 미래를 위한 세 가지 성과에 집중하겠다”며 “이탈리아에서는 지방정부간 교류 물꼬를 트고 실질적 협력 관계 구축 기반도 마련할 것”이라고 밝혔다.