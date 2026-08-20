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박수현 충남지사 “외자유치하고 바티칸에 충남 알릴 것”···취임 후 첫 해외출장

입력 2026.08.20 11:05

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박수현 충남지사가 20일 도청에서 가진 기자간담회에서 해외 출장 계획 등을 밝히고 있다. 충남도 제공

박수현 충남지사가 20일 도청에서 가진 기자간담회에서 해외 출장 계획 등을 밝히고 있다. 충남도 제공

박수현 충남지사가 외자유치와 교황청 방문 등을 위해 취임 후 첫 해외 출장길에 오른다.

박 지사는 20일 도청에서 가진 기자간담회에서 “투자유치와 내년 세계청년대회를 위한 교황청과의 협력 확대 등을 위해 22일부터 첫 공무 국외 출장을 떠난다”고 밝혔다.

박 지사는 이번에 6박8일 일정으로 독일과 이탈리아를 방문한다. 독일 방문 목적은 외자 유치다. 독일 대표 산업도시인 루트비히스하펜에 있는 화학 기업 바스프사를 방문해 추가 투자 등 협력 확대 방안을 논의하고, 서산 대산석유화학단지 발전 방안을 모색한다.

이후 프랑크푸르트에서는 민선 9기 첫 외자유치 협약을 체결한다. 협약에는 글로벌 배터리 업체가 당진 송산외국인투자지역 내에 배터리팩 제조 라인을 신설하는 내용이 담길 것으로 전해졌다.

박 지사는 또 프랑크푸르트 현지에서 열리는 충남 중소기업 수출상담회 등에 참석한 뒤 이탈리아로 이동해 바티칸 교황청을 방문할 예정이다.

박 지사는 바티칸에서 교황청 고위 관계자들을 만나 해미국제성지와 충남의 천주교 문화유산을 알리고, 내년에 국내에서 열리는 천주교 세계청년대회 성공 개최 방안을 논의한다. 박 지사는 교황청에 내년 레오 14세 교황의 충남 방문을 희망하는 메시지도 전할 계획이다.

박 지사는 출장 중 로마에 있는 유엔 인공지능(AI) 허브를 방문해 AI 허브 충남 유치 가능성도 타진한다. 박 지사는 “이번 출장에서 투자 유치와 세계청년대회 성공 개최 및 유엔 AI 허브 협력 등 충남의 미래를 위한 세 가지 성과에 집중하겠다”며 “이탈리아에서는 지방정부간 교류 물꼬를 트고 실질적 협력 관계 구축 기반도 마련할 것”이라고 밝혔다.

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