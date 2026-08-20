원주 ‘달빛 도깨비 야시장’ 21일 개장···10월 17일까지 금·토요일 총 12회 운영

먹거리·판매장터·문화공연 등 다채로운 프로그램 마련

강원 원주시는 오는 21일 오후 6시 30분 문화의 거리 상설공연장에서 ‘달빛 도깨비 야시장’ 개장식을 개최한다고 20일 밝혔다.

‘달빛 도깨비 야시장’은 야간 시간대 시민과 관광객의 원도심 방문을 유도하고, 문화의 거리에 활력을 더해 지역 상권 활성화에 이바지하기 위해 마련됐다.

‘달빛 도깨비 야시장’은 오는 21일부터 10월 17일까지 금·토요일 오후 5시부터 9시 30분까지 모두 12회 운영된다.

다만 치맥 축제와 댄싱카니발 개최 기간, 추석 연휴에는 운영하지 않는다.

문화의 거리 일원에는 다양한 음식을 맛볼 수 있는 먹거리 판매 공간과 플리마켓이 마련된다.

21일 열리는 개장식에서는 야시장의 시작을 알리는 점등식과 문화공연 등이 진행된다.

구자열 원주시장은 “달빛 도깨비 야시장이 시민과 관광객이 주말 저녁 즐겨 찾는 새로운 명소로 자리 잡아 원도심에 활력을 더하길 기대한다”며 “다양한 먹거리와 즐길 거리를 마련한 만큼 시민과 관광객 여러분의 많은 관심과 방문을 부탁드린다”고 말했다.