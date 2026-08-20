벌써 밈부자 된 막내바오···슈포스타 슈크림 요정 vs 시크릿쥬쥬 쥬곰쥬 ‘이름 경쟁 치열하네’

에버랜드 판다 가족의 넷째가 벌써 ‘밈부자’가 됐다. 태어난 지 석 달도 안 돼 하루 종일 엄마 아이바오 곁에서 먹고 자고 뒹굴 뿐인데, 팬들은 벌써 이름별 세계관을 만들어 놓고 치열한 선거운동(?)에 들어갔다.

지난 18일 에버랜드가 판다월드의 막내 판다 이름을 정하기 위한 온·오프라인 투표를 시작하자 판다 가족 팬들은 인터넷 커뮤니티에서 최종 후보별로 벌써 애칭과 세계관을 만들어내고 있다.

후보 이름은 에버랜드가 지난달 공식 온라인 채널을 통해 진행한 1차 이름 공모를 통해 정했다. 1만 건이 넘는 댓글 중 주키퍼와 수의사, 유관 부서 임직원으로 구성된 네이밍 선정위원회의 심사를 거쳐 최종 후보 5개를 선정했다.

심사에서는 아기 판다와 이름의 조화, 이름에 담긴 의미, 발음의 용이성 등을 종합적으로 고려했다. 최종 후보는 판다 가족의 돌림자인 ‘바오(宝)’를 포함한 쥬바오(珠宝·진주나 보석처럼 귀하게 사랑받는 보물), 쥰바오(俊宝·뛰어나고 준수한 보물), 린바오(琳宝·아름다운 옥처럼 귀한 보물), 유바오(佑宝·모두의 보호와 축복을 받는 보물), 슈바오(曙宝·새벽빛처럼 밝은 보물) 등 5개다.

현재 가장 뜨거운 대결 구도는 ‘슈바오’ 대 ‘쥬바오’다. 온라인 팬덤에서는 슈바오를 지지하는 쪽이 이름에서 자연스럽게 연상되는 ‘슈크림’을 앞세워 “슈포스타 슈크림 요정”이라는 애칭과 각종 짤을 쏟아내고 있다. 반대편 쥬바오 지지자들은 “시크릿쥬쥬 쥬곰주”라는 귀여운 설정으로 맞불을 놓는 중이다.

물론 다른 이름을 응원하는 목소리도 높다. 유바오를 응원하는 팬들도 영화 포스터 합성 밈을 올리며 막내판다의 새 이름짓기에 적극 동참하고 있다. ‘판다 할부지’ 강철원 주키퍼 등 사육사들은 슈바오에 표를 던진 것으로 알려지면서 온라인에서는 ‘강바오픽’에도 관심이 쏠리고 있다. 아직 투표 결과가 나오지도 않았지만, 막내바오는 이름을 얻기도 전에 벌써 수많은 별명과 밈을 거느린 판다가 됐다. 물론 최종 결과는 아직 아무도 모른다. 막내의 이름을 두고 벌어진 이 귀여운 경쟁은 30일까지 계속된다.

막내바오는 지난 6월 3일 오전 10시53분 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 태어났다. 2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 루이바오·후이바오에 이어 국내에서 태어난 네 번째 자이언트 판다이자 암컷이다. 출생 당시 몸무게는 171g에 불과했지만 생후 77일째 건강검진에서는 약 3.7㎏으로 20배 넘게 자랐다.

사실 바오 가족의 이름에는 저마다 사연이 있다. 가족의 맏이 푸바오는 ‘행복을 주는 보물’이라는 뜻이다. 푸바오가 태어난 2020년은 코로나19로 전 세계가 힘든 시기를 보내던 때였다. 많은 이들에게 행복을 주는 존재가 되길 바라는 뜻이 이름에 담겼고, 이후 푸바오는 말 그대로 ‘행복을 주는 판다’를 넘어 국내 판다 열풍의 상징이 됐다. 100일 무렵 정식 이름을 얻은 것도 판다의 국제적인 작명 관례와 맞닿아 있다. 초기 생존율이 낮은 판다는 건강 상태가 안정되는 생후 100일 전후 이름을 짓는 경우가 많다.

푸바오의 부모 이름도 ‘보물’ 세계관의 시작점이다. 엄마 아이바오는 ‘사랑스러운 보물’, 아빠 러바오는 ‘기쁨을 주는 보물’이라는 뜻이다. 사랑스러운 보물과 기쁨을 주는 보물 사이에서 태어난 첫딸이 ‘행복을 주는 보물’이니, 바오 가족은 이름부터 이미 행복·사랑·기쁨이 차례로 이어지는 설정을 완성한 셈이다.

2023년 태어난 쌍둥이에게는 각각 루이바오와 후이바오라는 이름이 붙었다. 루이바오는 ‘슬기로운 보물’, 후이바오는 ‘빛나는 보물’이라는 뜻이다. 쌍둥이가 이름을 얻기 전 팬들이 각각 ‘1바오’와 ‘2바오’라고 부르던 시절도 있었다. 이후 정식 이름이 공개된 뒤에는 ‘푸·루·후’라는 세 자매의 앞글자를 묶어 ‘푸루후’라는 별명까지 자연스럽게 생겼다. 공식 이름 하나가 생기면 팬들 사이에서는 별명과 애칭, 줄임말이 또 하나의 세계를 만들어내는 것이다.

최종 이름은 아기 판다가 생후 100일을 맞는 9월 중 공개될 예정이다. 에버랜드는 온라인 투표 참여자 가운데 21명을 추첨해 중국 판다기지 여행권, 100일 파티 초청권, 발자국 굿즈, 이용권 등을 선물한다.