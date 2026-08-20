울산시, ‘울산전담여행사 홍보여행 및 간담회’ 개최

울산시가 21일까지 울산전담여행사를 대상으로 ‘2026 울산전담여행사 홍보여행(팸투어) 및 간담회’를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 팸투어는 울산의 신규 관광 콘텐츠 중심 여행 상품 개발과 관광객 유치를 확대하고자 추진됐다.

첫날인 20일 팸투어 참석자들은 자수정 동굴나라와 울주군 서생면에 위치한 재생복합문화공간 ‘에프이(Fe)01’을 방문했다. 간담회에서는 ‘울산마차’와 ‘웨일즈카트’ 등 특색 있는 신규 체험 상품을 연계한 홍보 방안에 대해 논의했다. 또한 진하해수욕장 인근 명선도의 야경을 둘러보며 울산의 새로운 야간 관광 자원의 발전 가능성을 점검했다.

21일에는 울산의 대표 관광지인 고래문화특구에서 ‘웨일즈카트’, 태화강 국가정원에서 ‘울산마차’ 등 신규 관광 상품을 체험할 예정이다.

울산시 관계자는 “이번 팸투어는 울산의 신규 관광 상품을 현장에서 직접 확인하는 동시에 민·관이 함께 관광 상품화 방안을 모색하는 자리”라며 “현장의 목소리와 제안을 반영해 우수한 관광상품이 개발할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

올해 울산전담여행사는 전년도 모객 실적 우수 여행사를 중심으로 총 10개사가 지정돼 운영 중이다.