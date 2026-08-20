인천 첫 시립 치매요양원 12월 개원

인천에 첫 시립 치매요양원이 12월 개원한다.

인천시는 오는 27일 계양구 갈현동에서 시립 치매요양원 준공식을 개최한다고 20일 밝혔다.

인천시는 이날 사회복지법인 휴먼복지회와 위·수탁 협약을 체결하고, 사전 준비를 거쳐 12월 초 개원할 예정이다.

인천시의 첫 시립 치매요양원은 연면적 2980㎡에 지하 1층∼지상 5층 규모로, 치매전담실과 물리치료실, 감각자극실, 프로그램실 등 맞춤형 최첨단 전문 시설을 갖췄다.

요양원 내부에는 소규모 인원이 가정과 같은 환경에서 생활할 수 있는 ‘유닛형(Unit)’ 공간 구조가 도입됐다. 침실과 거실을 하나의 생활 단위로 묶어 어르신들에게 익숙함과 정서적 안정감을 주고, 배회나 돌발 행동에 따른 위험을 최소화할 수 있는 치매전담형 안전 설계도 적용했다.

이곳에는 간호사와 사회복지사, 요양복지사 등이 상주하며, 최대 96명까지 수용할 수 있다.

박찬대 인천시장은 “치매 어르신에게는 존엄한 일상을, 가족에게는 안심하고 맡길 수 있는 365일 돌봄 환경을 선사하겠다”고 말했다.