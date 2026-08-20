대구, 국내 첫 ‘세계패턴인식컨퍼런스’ 유치 성공···2030년 8월 개최

대구시는 인공지능(AI)·패턴인식 분야의 국제학술행사인 ‘2030 세계패턴인식컨퍼런스(ICPR 2030)’ 유치를 확정했다고 20일 밝혔다.

이는 세계 각국의 연구자와 산업계 전문가들이 참여해 인공지능과 패턴인식 분야의 최신 연구 성과와 기술을 공유하는 행사다. 세계패턴인식협회(IAPR)가 주관하는 세계적 권위의 국제학술행사라고 대구시는 설명했다.

세계패턴인식컨퍼런스가 우리나라에서 개최되는 것은 이번이 처음이다. 대구시는 지난 19일(현지시간) 열린 세계패턴인식협회 이사회에서 캐나다와의 경합 끝에 최종 개최 도시로 결정됐다.

이번 행사는 2030년 8월 중 엿새간 대구 엑스코에서 열릴 예정이다. 총 50개국에서 1200여명의 연구자와 산업 관계자 등이 동참할 것으로 보인다.

대구시는 이 학술행사가 공동연구와 기술협력을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다. 또한 시는 이번 컨퍼런스 개최로 생산유발효과 57억원, 부가가치유발효과 25억원 등 총 82억원 규모의 경제적 파급효과가 발생할 것으로도 예상한다.

한편 패턴인식은 컴퓨터가 이미지·음성·문자 등 다양한 데이터에서 특징을 추출해 일정한 형태를 찾아내고, 이를 분류 및 인식하는 인공지능의 핵심 기반기술이다. 로봇·자율주행·스마트 제조·의료 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용된다.

추경호 대구시장은 “대구의 미래산업 역량을 세계에 알리고 글로벌 연구 네트워크를 확대할 수 있는 의미 있는 성과”라며 “성공적으로 행사를 개최해 지역의 연구기관과 기업이 실질적인 공동연구와 산업 협력의 기회를 만들 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.