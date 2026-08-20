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본문 요약

주가조작 사범 등으로부터 사건 청탁과 함께 금품·향응을 수수한 경찰 간부들이 재판에 넘겨졌다.

사건 청탁 대가로 A경감에게 상품권을 건넨 다단계업자 C씨는 뇌물공여 혐의로 불구속 기소됐다.

검찰에 따르면 A경감은 강남서 수사팀장 재직 당시 주가조작 주범 D씨와 친분이 있던 B경정의 청탁을 받고, 사기 혐의로 입건된 인플루언서 양정원씨의 사기 사건을 무마한 혐의를 받는다.

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[속보]‘뇌물·접대받고 인플루언서 사기 무마’ 전 강남서 수사팀장 등 재판행

입력 2026.08.20 11:22

수정 2026.08.20 11:29

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  • 박민규 기자

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검찰 로고. 한수빈 기자

검찰 로고. 한수빈 기자

주가조작 사범 등으로부터 사건 청탁과 함께 금품·향응을 수수한 경찰 간부들이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 신동환)는 20일 뇌물수수·직권남용 권리행사방해·공무상 비밀누설 등 혐의로 서울 강남경찰서 수사팀장을 지낸 A경감을 구속 기소했다고 밝혔다.

A경감에게 사건을 청탁하며 함께 접대를 받은 경찰청 소속 B경정은 알선수뢰 혐의 등으로 불구속 기소됐다. 사건 청탁 대가로 A경감에게 상품권을 건넨 다단계업자 C씨는 뇌물공여 혐의로 불구속 기소됐다.

검찰에 따르면 A경감은 강남서 수사팀장 재직 당시 주가조작 주범 D씨와 친분이 있던 B경정의 청탁을 받고, 사기 혐의로 입건된 인플루언서 양정원씨의 사기 사건을 무마한 혐의를 받는다. D씨는 양씨의 남편이다. A경감은 해당 양씨를 피의자 신분에서 참고인으로 변경해 수사 대상에서 제외하고 불송치 종결했다. A경감은 그 대가로 D씨 등으로부터 수백만원 상당의 유흥업소 접대와 명품 스카프 등을 받은 것으로 조사됐다.

A경감은 또 다른 주가조작 가담자의 사기 사건 수사 정보를 유출해 불송치 결정을 내리고 피의자로부터 유흥업소 접대를 받은 혐의도 있다. A경감은 지명수배 피의자에게 현금을 수수하고 무혐의 처분한 혐의도 기소 내용에 포함됐다. A경감은 다단계업자 C씨에게 상품권을 받고 사건을 무혐의 불송치한 이후 상품권 수수 혐의로 검찰 수사를 받게 되자, 제3자를 내세워 허위 진술을 회유한 혐의도 적용됐다.

검찰은 “사건 관계인과 유착돼 수사의 공정성을 훼손한 경찰공무원의 부패 범죄를 적발했다”며 “형사사법 체계를 훼손하는 부패 범죄 엄단과 자본시장의 법치주의 확립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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