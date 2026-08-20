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본문 요약

11살짜리 아이가 충남 천안의 한 교회에서 아동학대로 숨진 사건과 관련해 숨진 아이의 외할머니가 검찰에 송치됐다.

충남경찰청은 20일 아동학대치사 혐의로 50대 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 앞서 같은 혐의로 구속 송치된 천안의 60대 교회 목사 B씨와 함께 외손자인 C군을 학대해 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

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교회서 숨진 11살 손자 학대한 외할머니 구속 송치

입력 2026.08.20 11:29

  • 이종섭 기자

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충남 천안의 한 교회에서 생활하던 11세 손자를 학대해 숨지게 한 혐의(아동학대치사)를 받는 외조모가 지난 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 대전지법 천안지원으로 들어서고 있다. 연합뉴스

충남 천안의 한 교회에서 생활하던 11세 손자를 학대해 숨지게 한 혐의(아동학대치사)를 받는 외조모가 지난 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 대전지법 천안지원으로 들어서고 있다. 연합뉴스

11살짜리 아이가 충남 천안의 한 교회에서 아동학대로 숨진 사건과 관련해 숨진 아이의 외할머니가 검찰에 송치됐다.

충남경찰청은 20일 아동학대치사 혐의로 50대 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 앞서 같은 혐의로 구속 송치된 천안의 60대 교회 목사 B씨와 함께 외손자인 C군(11)을 학대해 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

C군은 지난 5일 B씨가 운영하는 교회에서 고열과 의식 저하 증상을 보이다 3시간여만에 사망했다. C군은 119구급대가 출동했을 당시 양쪽 손목과 발목에 결박 흔적과 멍이 남아 있었다.

지적장애가 있는 C군은 태어난 직후부터 교회에서 생활해 왔으며 최근에는 A씨와도 함께 거주한 것으로 알려졌다.

C군은 숨지기 전인 지난 2일과 3일 수사기관에 “외할머니에게 맞았다”며 피해를 호소한 것으로 파악됐다. A씨는 앞서서도 손자를 학대한 전력이 있었지만 분리 조치는 취해지지 않았고, 법원도 A씨에 대한 접근금지 임시 조치 신청을 기각했다.

경찰 관계자는 “그동안 관련자 진술을 확보하고 다량의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석했으며, 관련자 휴대전화 디지털포렌식 등을 통해 수사를 진행애 왔다”며 “피의자들의 여죄와 추가로 범행에 가담한 피의자가 있는지 여부에 대해 계속 수사를 이어갈 방침”이라고 말했다.

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