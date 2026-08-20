“지하철 무임승차 연령 높여 고령자 버스요금 지원” 서울시 본격 논의

서울시, ‘서울교통복지 위원회’ 출범

서울시가 고령자 버스요금 지원과 이에 연동한 지하철 무임승차 연령 상향조정 등 노인 교통복지 체계 개편을 위한 논의를 본격 시작한다.

서울시는 지난 19일 ‘서울 노인교통복지 위원회’를 구성하고 청사 6층 영상회의실에서 첫 회의를 진행했다고 20일 밝혔다.

위원장에는 김영원 숙명여대 교수을 임명하고, 장세훈(더불어민주당)·주수현(국민의힘) 서울시의원, 노인·청년 대표 3인, 교통·복지·재정 전문가 3인, 언론인 등 10명으로 구성했다.

박주선 서울시 교통정책과장은 이날 회의에서 고령인구가 늘고 재정 여건이 변화하면서 교통복지 체계를 개편할 필요가 있다고 위원들에게 설명했다.

서울시에 따르면 65세 이상 인구의 경제·사회활동이 늘면서 서울교통공사의 무임승차 손실은 2000년 504억원에서 지난해 3833억원으로 약 7.6배 늘었다. 시는 다만 무임연령 상향이 저소득층의 복지혜택 축소로 이어지지 않도록 다양한 대안도 함께 논의해줄 것을 제안했다.

한편 서울연구원은 이달 실시한 서울시 노인 무임승차제도에 대한 시민 인식조사 결과를 공개했다. 지하철 무임승차 연령을 상향하고 70세 이상 고령자에게 버스요금을 지원하는 정책에 대해 응답자의 77%가 찬성했다. 직접적인 영향을 받을 수 있는 65~69세에서도 찬성률은 57.4%로 절반을 넘었다.

위원회는 향후 이해관계자와 시민 등 약 150명 이상이 참석하는 시민 토론회 절차도 함께 진행할 예정이다.

여장권 서울시 교통실장은 “지하철 무임 연령 조정과 고령자 대상 버스비 지원을 포함한 여러 대안을 면밀히 검증하고 수도권 운송기관 연계 시행과 재정 지속가능성, 취약계층 보완대책까지 꼼꼼하게 검토하겠다”고 말했다.