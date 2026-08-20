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경찰, 소액대출 미끼로 ‘대포유심’ 4100여개 개통·유통한 불법사금융 조직 검거

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본문 요약

급전이 필요한 서민들에게 고금리 소액대출을 해주면서 대출 조건으로 개통하게 한 선불유심을 보이스피싱 조직 등에 유통한 불법사금융 조직이 경찰에 적발됐다.

이들은 2024년 10월부터 지난 4월까지 스팸 문자로 급전이 필요한 채무자들을 모은 뒤, 한명당 하루 최대 3개의 선불유심을 개통하게 한 후 이를 보이스피싱 조직 등에 판매한 혐의를 받는다.

이들은 유심 1개당 10만원을 대출금 명목으로 지급하고 한달 뒤 15만 원을 상환받는 방식으로 범행을 이어왔으며, 이 과정에서 대포유심 총 4185개를 개통한 것으로 조사됐다.

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경찰, 소액대출 미끼로 ‘대포유심’ 4100여개 개통·유통한 불법사금융 조직 검거

입력 2026.08.20 12:00

  • 김은송 기자

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경찰청 마크. 김창길 기자

경찰청 마크. 김창길 기자

급전이 필요한 서민들에게 고금리 소액대출을 해주면서 대출 조건으로 개통하게 한 선불유심을 보이스피싱 조직 등에 유통한 불법사금융 조직이 경찰에 적발됐다.

서울 강북경찰서는 불법사금융 조직의 총책 A씨(32)와 조직원 9명을 입건하고, 이 중 6명을 구속했다고 20일 밝혔다. 경찰은 해외로 도피한 A씨와 조직원 B씨(32)에 대해서는 체포영장을 발부받아 인터폴 적색수배 조치하고 추적 중이다.

이들은 2024년 10월부터 지난 4월까지 스팸 문자로 급전이 필요한 채무자들을 모은 뒤, 한명당 하루 최대 3개의 선불유심을 개통하게 한 후 이를 보이스피싱 조직 등에 판매한 혐의를 받는다. 이들은 유심 1개당 10만원을 대출금 명목으로 지급하고 한달 뒤 15만 원을 상환받는 방식(연이율 약 608%)으로 범행을 이어왔으며, 이 과정에서 대포유심 총 4185개를 개통한 것으로 조사됐다.

이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 대포폰과 보안 메신저인 텔레그램, 원격 컴퓨터 등을 이용했다고 경찰은 밝혔다. 또한 유심 판매 대금은 가상자산인 테더(USDT)로 받아 관리했으며, 환전업자를 통해 현금으로 세탁해 나눠 가진 것으로 경찰은 파악했다.

경찰이 불법사금융 조직으로부터 압수한 대포 유심. 경찰 제공

경찰이 불법사금융 조직으로부터 압수한 대포 유심. 경찰 제공

경찰은 지난 4월 이들의 사무실을 압수수색해 컴퓨터와 휴대전화 등 범행 관련 증거를 확보했고, 디지털 자료 분석과 통신수사를 통해 조직원별 역할을 확인한 뒤 순차 검거했다. 경찰은 범죄수익 환수를 위해 이들의 수익 분배 체계를 파악하고 예금, 전세보증금, 고급 차량, 가상자산 등 조직원 9명 전원의 재산 약 8억원 상당을 기소 전 추징보전 조치했다.

경찰 관계자는 “급전이 필요하다는 이유로 대출업자에게 휴대전화나 유심을 개통해주는 경우 범죄에 연루될 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.

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