[속보]안규백 “북한 보유한 핵무기, 80~120개로 추정…북핵 인정은 아냐”

안규백 국방부장관은 20일 북한이 핵무기 약 80~120개를 보유하고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 “정부는 북한이 몇 개 정도의 핵을 개발했다고 자체적으로 평가하고 있느냐”는 성일종 국민의힘 의원의 질의에 “보통은 80에서 120개 정도로 보고 있다”면서도 “정확한 수치를 말씀드리기는 상당히 제한적이다”고 말했다.

안 장관의 이 같은 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 언급한 북한의 핵무기 보유 수량(57개)과 정부 추정치가 상이하다고 설명하는 과정에서 나왔다. 안 장관은 “미국의 보수 성향 단체나 연구 기관에서 약 57개로 발표한 것 같은데, 한국 국방장관이 그에 대해 논평하는 것은 적절하지 않은 것 같다”고 말했다.

안 장관은 “북한이 핵을 가지고 있다는 것을 인정하는 것이냐”는 성 의원의 추가 질의에 “(북한 핵보유를) 인정한다기보다 우리도 만반의 준비를 해야 하기 때문(에 한 발언)”이라고 답변했다.

안 장관이 밝힌 80~120개라는 수치는 통일부가 스웨덴 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 추정치를 인용해 발표한 수량(50~60개)과도 차이가 있다. 앞서 정동영 통일부 장관은 지난해 9월 대북 강경책을 펼친 윤석열 정부에서 북한의 핵무기가 약 50개까지 증가했다고 밝힌 바 있다.