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[속보]안규백 “북한 보유한 핵무기, 80~120개로 추정…북핵 인정은 아냐”

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본문 요약

안규백 국방부장관은 20일 북한이 핵무기 약 80~120개를 보유하고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 "정부는 북한이 몇 개 정도의 핵을 개발했다고 자체적으로 평가하고 있느냐"는 성일종 국민의힘 의원의 질의에 "보통은 80에서 120개 정도로 보고 있다"면서도 "정확한 수치를 말씀드리기는 상당히 제한적이다"고 말했다.

안 장관의 이 같은 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 언급한 북한의 핵무기 보유 수량과 정부 추정치가 상이하다고 설명하는 과정에서 나왔다.

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[속보]안규백 “북한 보유한 핵무기, 80~120개로 추정…북핵 인정은 아냐”

입력 2026.08.20 12:14

수정 2026.08.20 12:17

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안규백 국방부장관(왼쪽)이 20일 국회 국방위 전체회의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

안규백 국방부장관(왼쪽)이 20일 국회 국방위 전체회의에서 무거운 표정으로 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

안규백 국방부장관은 20일 북한이 핵무기 약 80~120개를 보유하고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 “정부는 북한이 몇 개 정도의 핵을 개발했다고 자체적으로 평가하고 있느냐”는 성일종 국민의힘 의원의 질의에 “보통은 80에서 120개 정도로 보고 있다”면서도 “정확한 수치를 말씀드리기는 상당히 제한적이다”고 말했다.

안 장관의 이 같은 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 언급한 북한의 핵무기 보유 수량(57개)과 정부 추정치가 상이하다고 설명하는 과정에서 나왔다. 안 장관은 “미국의 보수 성향 단체나 연구 기관에서 약 57개로 발표한 것 같은데, 한국 국방장관이 그에 대해 논평하는 것은 적절하지 않은 것 같다”고 말했다.

안 장관은 “북한이 핵을 가지고 있다는 것을 인정하는 것이냐”는 성 의원의 추가 질의에 “(북한 핵보유를) 인정한다기보다 우리도 만반의 준비를 해야 하기 때문(에 한 발언)”이라고 답변했다.

안 장관이 밝힌 80~120개라는 수치는 통일부가 스웨덴 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 추정치를 인용해 발표한 수량(50~60개)과도 차이가 있다. 앞서 정동영 통일부 장관은 지난해 9월 대북 강경책을 펼친 윤석열 정부에서 북한의 핵무기가 약 50개까지 증가했다고 밝힌 바 있다.

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