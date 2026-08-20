[속보]오세훈 “용산공원 주택공급 동의하면 역사의 죄인으로 남는 것”

吳 “용산부지 내 건축물 있는 곳도 전부 공원” 김 장관, 구체적 주택공급 예정 부지 특정 안해

오세훈 서울시장이 정부의 용산공원 내 청년 주택 공급 계획과 관련해 “이를 동의하면 서울시장으로서 역사의 죄인으로 남는 것”이라고 말했다.

오 시장은 20일 서울 모처에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만난 뒤 기자들과 만나 “결론적으로 용산공원 주택공급 논의와 관련해서는 ‘평행선이다’라고 말씀드릴 수 있다. 용산공원 본체 부지에 대한 아파트 부지로의 전용은 어떤 경우에도 서울시는 동의할 수 없다는 입장을 (김 장관에게) 분명히 말씀드렸다”며 이같이 말했다.

김 장관이 전날 열린 국회 국토교통위원회 전체회의에서 “(용산공원 중) 공원·녹지 기능을 일부 상실한 곳에 제한적으로 주택, 특히 청년주택 공급을 검토하겠다”고 발언한 것에 대해 반대입장을 분명히 한 것이다.

오 시장은 “용산공원은 삶의 질의 공간, 여가 공간, 그리고 남산부터 한강까지 이어지는 녹지축의 주요 부분을 이루고 있다. 본체 부지에 대해서는 일정 부분이라도, 제한된 면적이라도 주거용으로 전환하는 것은 동의하기 어렵다고 분명히 말씀드렸다”고 말했다.

그러면서 김 장관에게 용산공원 인근 산재 부지에 주택을 공급하는 방안을 역제안했다고 밝혔다. 서울시가 제안한 부지는 캠프킴 부지, 경리단 부지, 한국은행 또는 외교부 주차장 부지 등이다. 다만 해당부지 역시 전부 정부 소유 부지라 서울시에 결정권은 없다.

오 시장은 “(용산공원) 근처에 활용할 수 있는 부지에 대해서는 (국토부가 검토해 준다면) 교통 대책이나 상하수도를 비롯한 도시기반시설 설치 문제에 전향적으로 적극 검토하고 도와드릴 용의가 있다고 역제안을 했다”고 밝혔다.

한편 이날 면담자리에서도 정부가 고려하고 있는 용산공원 내 주택공급 부지에 대한 구체적 위치는 나오지 않았다. 오 시장은 “(김 장관에게) 어떤 부분을 주거 용도로 전용할지에 대해 여쭤봤는데 끝까지 특정해주지 않았다”고 말했다.

오 시장은 용산공원 내 방위사업청, 군인 아파트 등 ‘공원부지에는 들어와 있지만 공원 역할을 하지 않고 있는 부지’는 활용가능하다는 김 장관의 발언과 관련해서도 “잘못된 발언”이라고 지적했다.

오 시장은 “(김 장관이 언급했던) 군인 아파트 부지나 장교 숙소, 방사청 부지도 용산공원 본체 부지이다. 다시 말해 공원화하기로 한 면적”이라며 “용산특별법에 해당 부지도 전부 공원화하기로 돼 있는데 정부는 그 부분을 살짝 비껴가서 공원 내 본체 부지 내부에는 있지만 현재 건축물이 들어서 있는 부지는 쓸 수 있는 것이 아니냐고 하는데 (오늘 면담자리에서) 국토부 장관께 강한 톤으로 바로잡아드렸다”고 말했다.

그러면서 “현재 건축물이 들어 있는 부분은 이미 건축물이 있으니 공원화가 필요 없는 것 아니냐는 (정부의) 논리는 동의할 수 있는 논리가 아니다”라고 강조했다.