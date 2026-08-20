[속보]종합특검, ‘김건희 도이치 무혐의’ 이창수 전 서울중앙지검장 등 검사 5명 기소

당시 수사팀 최재훈·서민석 등 포함 허위공문서 작성·직무유기 등 혐의 “부정한 방법으로 수사 결론 만들어”

권창영 2차 종합특별검사가 김건희 여사의 ‘도이치모터스 주가조작’ 사건을 부정하게 무혐의 처리한 혐의로 이창수 전 서울중앙지검장과 당시 수사팀 검사 등 5명을 재판에 넘겼다.

종합특검은 20일 이창수 전 서울중앙지검장과 당시 수사팀이었던 최재훈 전 서울중앙지검 반부패수사2부장, 서민석 전 반부패수사2부 부부장 등 검사 5명을 허위공문서 작성·행사, 직권남용 권리행사방해, 청탁금지법 위반, 직무유기 등의 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.

종합특검은 이들이 김 여사를 불기소 처분하기 위해 종합수사결과 보고서의 작성 일자를 허위로 기재하거나, 허위로 작성된 보고서를 검찰 수사관이 작성한 것처럼 날인하게 하는 등 부정한 방법으로 수사 결론을 만들었다고 판단했다. 최 전 부장검사는 김 여사 변호인으로부터 서면문답서 답변 내용을 검토해달라는 청탁을 받고 이를 수행한 혐의도 받는다.

종합특검은 “수사 과정에서 문제점이 확인된 부분에 대해 징계를 요구할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 종합특검은 서울중앙지검이 2024년 10월 김 여사의 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반) 혐의를 불기소 처분하는 과정에서 부당한 개입 등에 따른 위법 행위가 있었는지를 수사해왔다.