‘연극 전용 극장’ 없는 옥천서 열리는 전국 연극제···인구 5만명 마을이 들썩인다

개막작은 뮤지컬 ‘프리마돈나’ 선정 귀촌 배우 주성환 창단 극단의 ‘신 심청전’ 60세이상 주축 주민 극단의 ‘베를린···’ 등 10월 1일부터 5일간 20개 작품 선보여

오는 10월 전국연극제가 열리는 인구 5만명 시골마을 충북 옥천군이 들썩이고 있다.

옥천군은 오는 10월 1~5일 5일간 옥천읍 옥천문화예술회관 일원에서 ‘제3회 옥천전국연극제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

올해 연극제는 ‘연극산책’을 주제로 첫해 9개였던 공연 규모를 대폭 확대해 총 20개 작품을 관객들에게 선보일 예정이다.

축제 개막작으로는 아쉬레엔터테인먼트의 뮤지컬 <프리마돈나>가, 대미를 장식할 폐막작으로는 옹알스의 넌버벌 퍼포먼스 <옹알스>가 각각 선정됐다.

지역 연극 뿌리를 이루는 아마추어 극단도 이번 축제에서 실력을 뽐낸다. 귀촌 배우 주성환씨가 2023년 창단한 극단 ‘토’는 <신 심청전>을 무대에 올린다. 옥천지역 60세 이상 주민들이 주축이 된 극단 ‘향수’는 <베를린 천사의 일기>를 통해 지역 연극의 저력을 보여준다.

전국 공모를 뚫고 선정된 극단 시민극장 <벼랑 위의 오리엔테이션> 등 8개 연극 작품은 특설무대에서 관객을 맞이한다. 또 가족 단위 관람객을 위한 인형극 8편이 축제장 거리 곳곳에서 펼쳐진다.

연극 전용 극장도 없는 옥천에서 전국연극제가 열리는 것은 이번이 세 번째다. 옥천군은 2024년 지역에서 연극활동을 하는 동호인과 주민 문화향유 기회 확대를 위해 제1회 옥천 전국연극제를 개최했다. 1회 축제에는 3000여명이 지역을 찾았고, 지난해 열린 2회 축제에는 2배 이상인 6000여명이 몰리는 등 지역 대표 축제로 자리매김하고 있다.

옥천군은 연극제 흥행을 발판삼아 연극 전용 극장 건립도 추진 중이다. 옥천전국연극제는 전용 극장이 없는 탓에 그동안 관내 문화예술회관 등 대형 공연장을 활용해 행사를 치러왔다. 옥천군은 늘어나는 관람 수요에 발맞춰 전용 극장 건립을 위한 구체적인 계획 수립에 나선 상태다.

이번 축제부터는 지역 주민과 관람객 참여를 이끌기 위한 다채로운 부대행사도 준비돼 있다. 야외무대에서는 국내 가수들이 참여하는 라이브 콘서트가 열린다. 행사 기간 내내 ‘옥천 사회적경제박람회’와 ‘옥천 빵 플리마켓’이 상설 운영돼 풍성한 먹거리와 볼거리도 제공한다.

황규철 옥천군수는 “올해로 3회를 맞는 옥천전국연극제는 전국의 우수한 연극과 인형극을 비롯해 다양한 행사가 함께 어우러지는 문화축제”라며 “산책하듯 편안한 마음으로 옥천을 찾아 가을날의 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.