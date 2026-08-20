경찰, 신종 마약 ‘에토미데이트’ 밀수·유통한 일당 32명 검거

경찰이 올해 2월 신규 마약류로 지정된 에토미데이트를 밀수·유통한 일당과 구매자 등 30여명을 검거했다. 범죄조직이 아닌 일반인들이 가담하고 마약을 전자담배 액상 카트리지에 담는 등 유통 수법이 다변화하고 있다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 20일 신종 마약류인 에토미데이트를 해외에서 대규모로 밀반입해 국내에 유통한 밀수책 6명과 유통책 15명, 이를 투약·매수한 11명 등 32명을 마약류관리법 위반 등 혐의로 입건했다고 밝혔다. 경찰은 이들 중 13명을 구속했다.

마취용 진정제로 사용되는 에토미데이트는 ‘제2의 프로포폴’로 불린다. 마약범죄수사대 요청에 따라 지난 2월 마약류로 새로 지정됐다. 이후 경찰은 집중 단속을 벌였고 에토미데이트 관련 일당을 대규모로 검거한 건 이번이 처음이다.

경찰은 수사를 통해 에토미데이트 2㎏을 압수했다. 이는 시가 12억원 상당으로 전자담배 카트리지 2000개 분량이다. 경찰은 일당이 벌어들인 범죄수익 1억2000만원도 환수했다.

경찰은 검거된 유통책들이 대부분 범죄조직원이 아닌 일반인들이라고 밝혔다. 에어컨 설치기사·타투이스트·전직 선원 등 유통책들은 화장품·섬유유연제 용기 등에 에토미데이트 원액을 숨겨 국내로 들여온 것으로 조사됐다. 국내 유통책 일부는 IT(정보기술) 개발자 출신이었다. 경찰은 “(유통책들은) 마약 전과가 없는 자들”이라며 “단순 돈벌이를 목적으로 유통을 직접 기획하고 이에 가담했다”고 밝혔다.

밀수된 에토미데이트 원액은 전부 전자담배 액상 카트리지에 담겨 유통됐다. 과거 제약사가 제조한 주사제 앰플 형식으로 유통된 것과 차이가 있다. 경찰 관계자는 “해외에서 먼저 유행한 방식”이라며 “마약을 가벼운 유흥거리로 인식시키고, 공개된 장소에서도 의심 없이 투약할 수 있게 한다”고 말했다. 경찰은 이러한 신종 유통 방식이 국내에 본격 유입되고 있다며 “강력하고 선제적인 단속·규제가 시급하다”고 했다.

에토미데이트가 다른 신종 약물과 혼합 유통되고 있던 사실도 파악됐다. 경찰이 압수해 감정한 에토미데이트에서 비마약성 동물성 마취제인 메데토미딘이 검출됐다. 경찰 관계자는 “마약 조직이 수급 어려움을 우회하고자 구하기 쉬운 유사 약물을 임의로 섞어 유통하고 있다”고 말했다. 이러한 혼합 성분을 흡입할 경우 생명에 위험을 초래할 수 있다고 했다.

경찰은 이러한 마약 유통에 대한 처벌 강화가 필요하다고도 밝혔다. 현행법은 에토미데이트 등 오남용 가능성이 작고 의약품으로도 쓰이는 마약류는 수출입·제조 행위만 가중해 처벌한다. 경찰 관계자는 “국내 대규모 유통 행위는 가중처벌하는 규정이 없다”며 “마약범죄수사대가 소관 부처인 법무부에 입법 개선을 공식 요청했다”고 밝혔다.