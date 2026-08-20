‘마지막 삶’, 살던 집에서 간호받는다···전남광주 서구 ‘방문간호’

생존 1년 미만 대상, 지역 첫 시행

전남광주 서구가 병원 등에서 더는 치료할 수 없는 ‘생애 말기’ 주민들이 집에서 편히 임종을 맞을 수 있도록 방문간호를 제공한다.

전남광주 서구는 “8월부터 지역에서 처음으로 ‘재가 생애말기 대상자 방문간호서비스’를 시작했다”고 20일 밝혔다.

병원 등에서 완치를 위한 치료를 중단하고 집에서 산소치료와 통증 완화 등 보존적 치료를 받는 사람들이 대상이다.

서구는 장기요양등급 해당여부에 상관없이 생존 기간이 1년 미만인 주민들이 서비스를 신청하면 자신이 살던 집에서 생의 마지막을 보낼 수 있도록 돕는다.

의사가 대상자의 집을 방문해 진료후 방문간호 지시서를 발급하면 간호사가 월 최대 5회까지 찾아간다. 간호사들은 건강 상태 확인과 간호, 보호자 교육 등을 지원한다. 방문간호 비용은 150만원 범위까지 지원된다.

서구는 지난달 요양보호사와 돌봄종사자 60명을 대상으로 ‘임종돌봄 교육’을 실시해 집에서 생활하는 생애말기 주민들에게 돌봄 역량도 높였다. 돌봄 대상자들을 발굴하는 등 통합 지원도 확대할 방침이다.

김이강 서구청장은 “삶의 마지막 순간까지도 자신이 살아온 공간에서 존중받으며 생활할 수 있어야 한다”며 “지역의 의료·돌봄인력이 긴밀하게 협력해 대상자와 가족이 안심할 수 있는 사람 중심의 생애말기 돌봄체계를 만들어가겠다”고 말했다.