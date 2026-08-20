충북도·청주시, ‘충북 창업도시 추진단’ 꾸려 창업도시 프로젝트 공모 도전

충북도와 청주시가 중소벤처기업부 ‘창업도시 프로젝트’ 공모에 도전한다.

두 지자체는 20일 오전 충북도청 대회의실에서 사업계획 수립과 공모 대응을 위한 ‘충북 창업도시 조성 추진단(추진단)’ 발대식을 했다.

추진단은 충북도와 청주시를 비롯해 앵커기업, 대학·연구기관, 투자사, 창업지원기관 등 60여 개 민·관·산·학·연 협력체계로 구성됐다.

충북도와 청주시는 추진단을 통해 그동안 개별적으로 추진해 온 창업지원 사업과 지역의 산업·기술·투자 역량을 하나로 연결한다.

추진단은 정기적인 협의와 기관별 역할 분담을 통해 아이디어 발굴, 보육, 사업화·실증, 투자, 스케일업, 글로벌 진출로 이어지는 창업기업 성장 사다리를 만든다.

또 지역 창업기업이 대기업·중견기업과 함께 일할 기회를 늘리는 개방형 혁신(오픈이노베이션)을 확대한다. 대학과 연구기관이 보유한 원천 기술의 사업화를 돕고 투자기관의 후속 투자를 연계해, 기업이 지역 내에서 뿌리내리고 성장할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

충북도와 청주시는 추진단 출범을 계기로 중소벤처기업부의 ‘창업도시 조성 프로젝트’ 공모 대응에 행정력을 집중할 방침이다.

정부는 전국에 10곳의 창업 도시 조성을 추진하고 있으며, 현재 대전·대구·광주·울산 등 4대 과학기술원 소재 지역이 우선 지정됐다.

올해 하반기 공모를 통해 6곳을 추가 선정할 예정이다.

선정 지역에는 향후 4년간 600억원 규모의 국비 지원과 함께 주요 정부 사업에서 우대 혜택이 주어진다.

신용한 충북지사는 “60여 개 혁신 주체가 참여하는 추진단을 구심점 삼아 충북의 모든 창업 역량을 결집할 것”이라며 “2030년까지 유니콘기업(기업가치 1조 원 이상 비상장기업) 6개사를 육성해 충북을 명실상부한 대한민국 대표 창업 허브로 도약시키겠다”고 말했다.