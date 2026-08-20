‘성심당’ 고향사랑기부 답례품으로도 인기만점···대전시, 감사패 전달

대전시가 20일 지역 대표 빵집 성심당에 감사패를 전달했다. 고향사랑기부제 시행 이후 3년 연속 대전시 답례품 공급 1위를 기록하며 제도 활성화에 기여한 데 따른 것이다.

허태정 대전시장은 이날 성심당을 운영하는 임영진 로쏘(주) 대표이사와 임원들을 시청으로 초청해 ‘시정발전 유공 감사패’를 수여했다.

허 시장은 이 자리에서 “성심당은 대전을 대표하는 향토기업으로 고향사랑기부제 활성화와 지역사회 발전에 크게 기여해 왔다”며 “그동안의 공로에 감사드리며 앞으로도 대전과 함께 성장해 나가기를 기대한다”고 말했다.

성심당은 2023년 고향사랑기부제가 시행된 이후 지난해까지 3년 연속 대전시 기부 답례품 공급 1위 업체로 자리잡고 있다. 첫 해에는 성심당 제품이 기부자가 선택한 전체 답례품의 32%를 차지했고, 2024년에는 전체 답례품 중 성심당 비중이 64%에 달했다.

지난해에도 성심당 상품권이 대전시 전체 답례품 중 가장 큰 비중을 차지한 가운데 성심당이 내놓은 제품이 전체의 57%를 차지했다. 대전시에 고향사랑기부를 하는 기부자 2명 중 1명 이상이 답례품으로 성심당 제품을 선택하고 있다는 얘기다.

고향사랑기부제는 개인이 각 지자체를 선택해 기부하면 지자체가 기부금을 모아 주민 복리에 사용할 수 있도록 하는 제도다. 기부자는 세액공제 혜택을 받을 수 있고, 기부금의 30% 한도에서 지역특산품이 답례품으로 제공된다. 현재 대전시 고향사랑기부 답례품 목록에는 100여가지 지역특산품이 올려져 있지만, 성심당의 인기가 압도적이다.

대전시 고향사랑기부금은 2023년 1억2200만원에서 시작해 2024년 6억8600만원, 지난해에는 18억4000만원으로 증가했다. 시 관계자는 “성심당은 답례품 공급으로 고향사랑기부제 활성화에 기여했을뿐 아니라 대전의 도시 브랜드를 높이며 지역사회 발전에 힘써왔기에 감사패를 전달하게 된 것”이라고 밝혔다.