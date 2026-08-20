지역성장펀드, 전북서 1000억원 규모로 첫발

지역 벤처·스타트업에 대한 투자를 활성화하기 위한 ‘지역성장펀드’가 전북에서 1000억원 규모로 첫 출범했다.

중소벤처기업부는 전북에 중점 투자하는 전북 벤처모펀드가 출자자 모집을 완료하고 본격적인 운영에 나선다고 20일 밝혔다. 이날 라한 호텔 전주에서는 ‘전북 지역성장펀드’ 결성식이 개최됐다.

지역성장펀드는 지역 투자 플랫폼으로, 지역사회와 지방자치단체, 모태펀드가 함께 조성·운영하는 지역 모펀드다. 14개 비수도권 지역에 최소 1개 이상씩 조성하는 것이 목표다. 올해 4500억원을 시작으로 5년간 2조원 이상의 모펀드를 공급한다. 앞서 중기부는 지난 1월 ‘2026 지역성장펀드 참여 지방정부 모집공고’를 통해 대경권(대구·경북), 서남권(전남·광주), 전북, 대전, 울산 등 5개 지역을 선정했다. 이 가운데 1호 펀드가 1000억원 규모로 전북에서 결성됐다.

전북 지역성장펀드는 모태펀드의 600억원을 마중물로 해 전북특별자치도, 익산시, 정읍시, 김제시, 전북은행, 비나텍, 원광대 등 전북 지역 은행, 기업, 대학 등 17개 기관이 참여했다. 현대자동차그룹, 농협은행, 하나은행도 참여했다.

전북 지역성장펀드는 한국벤처투자, 지자체와 주요 출자자로 구성된 운영위원회를 통해 출자 분야를 확정하고 다음달부터 자펀드 출자사업을 시작해 총 1800억원 규모의 자펀드를 조성할 계획이다.

노용석 중기부 1차관은 “전북 펀드를 시작으로 지역성장펀드를 차질 없이 조성해 벤처·스타트업을 지역의 성장엔진으로 육성하겠다”고 밝혔다.