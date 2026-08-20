제네시스, 첫 초대형 전동화 SUV ‘GV90’ 첫 공개…“B필러·시동버튼이 없다”

세계 최초 ‘히든 B필러 코치도어’·대용량 배터리 180도 회전 시트에 시동 버튼도 없애

제네시스가 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) ‘GV90’를 세계 최초로 공개했다. 현대자동차그룹의 전동화 역량과 럭셔리 디자인 철학을 집약한 모델로 글로벌 고급 전기차 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.

제네시스는 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘GV90 월드 프리미어’를 열고 ‘GV90 네오룬’과 기본형 ‘GV90’ 2종을 선보였다. 2024년 공개한 콘셉트카 ‘네오룬’을 양산 모델로 구현했다. 정의선 현대차그룹 회장은 “GV90는 제네시스가 생각하는 미래 럭셔리의 방향성을 보여주는 모델”이라며 “혁신의 가치는 기술 자체가 아니라 인간 경험을 향상시키는 데 있는 만큼 앞으로도 미래 럭셔리의 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다.

가장 눈에 띄는 특징은 GV90 네오룬에 적용된 ‘네오룬 아치 게이트’다. 차체 가운데 기둥(B필러) 없이 앞뒤 도어가 서로 마주 보며 열리는 코치도어 방식을 세계 최초로 독립 개폐형으로 양산 적용했다. 새로 개발된 ‘듀얼 모션 힌지’를 통해 뒷문이 바깥쪽으로 슬라이딩한 뒤 회전해 앞문과 간섭 없이 독립적으로 여닫을 수 있다. B필러를 없애는 대신 도어 내부에 초고강도 듀얼 스틸 빔을 넣고 탑승 공간 골격을 기존 대비 1.5배 두껍게 보강해 일반 B필러 적용 차량과 동등한 수준의 충돌 안전성을 확보했다.

실내 역시 기존 양산차의 틀을 깬 혁신 사양이 대거 탑재됐다. 현대차그룹 최초로 앞좌석에 180도 회전하는 ‘전동식 스위블링 시트’를 적용해 차가 멈춘 상태에서 뒷좌석과 마주 보며 휴식이나 업무를 즐길 수 있는 라운지 공간을 구현했다.

물리 시동 버튼도 완전히 없앴다. 스마트키를 소지하고 문 손잡이를 당기면 차량 전원이 켜지고 자동으로 문이 열린다. 브레이크 페달을 밟고 변속만 하면 즉시 출발할 수 있다.

플래그십 전용 전동화 플랫폼인 ‘eMP’를 기반으로 개발돼 축간거리 3245㎜, 전장 5285㎜의 압도적인 실내외 공간을 갖췄다. 배터리는 현대차그룹 전기차 중 최대 용량인 123.5kWh 고전압 배터리를 탑재했다. 1회 충전 주행거리는 연구소 측정 기준 500㎞(7인승 기준)에 달하며 350kW급 급속 충전 시 22분 만에 10%에서 80%까지 충전할 수 있다.

동력 성능은 전후륜 모터 합산 최고 출력 490킬로와트(kW), 최대 토크 800Nm를 발휘한다. 그룹 최초로 전후륜에 전자식 차동 제한 장치(듀얼 e-LSD)를 탑재하고 멀티 챔버 에어 서스펜션과 최대 5도 조향을 지원하는 능동형 후륜 조향(RWS) 시스템을 더해 승차감과 주행 안정성을 끌어올렸다.

안전 사양으로는 전복 사고 시 천장 유리 전체를 덮는 세계 최초 ‘루프 에어백’을 포함해 총 12개의 에어백을 장착했다. 배터리 셀 간 열전이를 막는 열전이 안전 기술(TRP)과 클라우드 기반 배터리 관리 사전진단 기능도 적용했다.

실내에는 정차 시 화면이 90㎜ 위로 솟아오르며 24.6인치로 확장되는 팝업형 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이와 25인치 대화면 헤드업 디스플레이(HUD)를 장착했다. 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 플랫폼인 ‘플레오스 커넥트’와 AI 에이전트 ‘글레오 AI’를 통해 사용자 편의성도 높였다.

외관은 한국 전통 달항아리의 절제된 곡선미를 반영했다고 한다. 앞 부분에는 컷리스 공법을 적용한 윙 페이스 MLA 헤드램프를 배치하고 뒤 부분에는 불필요한 라인 등을 삭제해 매끄러운 일체감을 완성했다. 외장 색상은 총 16종, 내장은 5종으로 했다. 투톤 외장과 전용 디테일을 갖춘 최상위 한정판 ‘GV90 네오룬 퍼스트 에디션’도 함께 선보인다.