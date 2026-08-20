울산, 공공기관 2차 이전 유치 총력···지역 정치권과 공조 강화

울산시가 공공기관 2차 이전 유치를 위해 지역 정치권과 공조를 강화하는 등 총력 대응에 나서고 있다.

울산시는 20일 신민식 경제부시장과 송연주 분권인구정책국장이 국회를 방문해 박성민·윤종오·서범수 국회의원을 만나 공공기관 2차 이전 울산 유치를 위한 협력을 요청했다고 밝혔다.

이번 방문은 지난 19일 김상욱 울산시장 주재로 열린 ‘공공기관 2차 이전 유치 대응 긴급회의’의 후속 조치다. 신 경제부시장은 지역 국회의원들에게 울산의 중점 유치 방향 및 기관별 대응 논리를 설명하고 건의서를 전달했다.

현재 울산시는 2차 공공기관과 발전공기업 통합 본사 유치를 동시에 추진하는 투트랙 전략을 펼치고 있다. 이번 국회 방문에 이어 지역 국회의원 합동 토론회를 추진하고, 다음달 공공기관 2차 이전 유치위원회를 출범할 예정이다.

신 경제부시장은 “공공기관 2차 이전과 발전공기업 통합본사 유치는 울산의 미래 산업 경쟁력을 한 단계 더 높일 절호의 기회다”며 “지역 국회의원들과 ‘원팀’을 이뤄 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.