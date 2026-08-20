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‘대구세계마스터즈 육상대회’로 22일부터 도로 곳곳 통제···조직위 “우회도로·대중교통 이용 당부”

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본문 요약

대구시는 오는 22일 개막하는 '2026 대구세계마스터즈 육상경기대회'에 따라 도심 주요 도로가 통제된다고 20일 밝혔다.

'10㎞ 달리기' 경기가 예정된 23일에는 오전 5시30분부터 9시30분까지 육상진흥센터와 대구스타디움, 대구삼성라이온즈파크 등 인근 도로의 교통이 통제된다.

또한 '20㎞ 로드 경보' 경기에 따라 29일 오전 6~11시 육상진흥센터 일대가 통제된다.

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‘대구세계마스터즈 육상대회’로 22일부터 도로 곳곳 통제···조직위 “우회도로·대중교통 이용 당부”

입력 2026.08.20 14:28

  • 백경열 기자

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하프마라톤 교통통제 및 통행 가능 구간 안내도. 대구시 제공

하프마라톤 교통통제 및 통행 가능 구간 안내도. 대구시 제공

대구시는 오는 22일 개막하는 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’에 따라 도심 주요 도로가 통제된다고 20일 밝혔다.

대구시는 로드레이스 경기가 열리는 22·23·29·30일 신천동로와 육상진흥센터 일대 등을 통제한다. ‘10㎞ 로드 경보’가 진행되는 22일 오전 6시부터 오후 1시까지는 육상진흥센터 일대의 교통 흐름이 원활하지 못할 것으로 예상된다.

‘10㎞ 달리기’ 경기가 예정된 23일에는 오전 5시30분부터 9시30분까지 육상진흥센터와 대구스타디움, 대구삼성라이온즈파크 등 인근 도로의 교통이 통제된다. 또한 ‘20㎞ 로드 경보’ 경기에 따라 29일 오전 6~11시 육상진흥센터 일대가 통제된다.

특히 하프마라톤 경기일인 30일에는 오전 5시부터 11시까지 들안길삼거리에서 신천동로, 산격대교 서측 구간을 이용할 수 없다. 신천동로는 전면 통제된다. 대회 조직위원회는 통제 시간대에 신천대로 등 우회도로를 이용할 것을 당부했다.

경기별 자세한 교통 통제 관련 정보는 대회 누리집에서 확인 가능하다. 대회 조직위는 경기 당일 주요 교차로와 통제 구간에 교통관리 인력을 배치해 차량 우회로를 안내하고, 안전한 통행을 지원할 예정이다.

진기훈 대회 조직위 사무총장은 “교통 통제로 시민들의 불편이 예상되는 만큼 경기일과 통제 구간을 미리 확인하고 우회도로 또는 대중교통을 이용해주길 바란다”면서 “세계 각국의 선수들과 가족들이 안전하게 경기를 치를 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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