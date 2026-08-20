일본 이어 중국축구협회도 ‘화들짝’···‘한국서 부적절 접대’ 의혹 관계자 3명 조사 착수

중국축구협회(CFA)가 2012년 한중 심판 교류 과정에서 대한축구협회(KFA)로부터 부적절한 접대를 받았다는 의혹이 제기된 중국 측 관계자 3명에 대해 자체 조사에 착수했다.

신화통신은 19일 CFA가 최근 한국에서 불거진 외국인 심판 접대 의혹과 관련해 사실관계를 확인하기 위한 조사에 들어갔다고 보도했다.

CFA는 성명을 내고 “이번 사안을 매우 중요하게 보고 있으며 관련 상황에 대한 조사를 시작했다”며 “조사 결과를 적시에 공개해 대중의 우려에 답하겠다”고 밝혔다.

이번 조사는 대한축구협회가 2011∼2012년 외국인 심판들에게 부적절한 접대를 제공했다는 의혹이 한국 언론을 통해 보도된 데 따른 것이다.

최근 정부 감사 과정에서는 당시 대한축구협회 관계자들이 법인카드를 사용해 외국인 심판들에게 유흥업소 접대를 제공한 정황이 드러난 것으로 알려졌다.

특히 2012년 1월 한중 심판 교류 프로그램을 위해 한국을 방문했던 중국축구협회 관계자 3명도 접대 대상에 포함됐다는 의혹이 제기됐다.

CFA는 조사 대상이 된 3명의 이름과 당시 직책 등 구체적인 신원은 공개하지 않았다. 조사 범위와 종료 시점 역시 밝히지 않았다.

대한축구협회는 최근 외국인 심판 접대 의혹을 비롯해 금품 수수와 공금 사용, 채용 과정 등을 둘러싼 각종 논란이 이어지고 있다.

중국에 앞서 일본축구협회(JFA)도 대한축구협회로부터 부적절한 접대를 받았다는 의혹이 제기된 자국 심판들을 상대로 사실관계를 확인하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

과거 대한축구협회의 외국 심판 교류 과정에서 벌어진 접대 의혹이 한국을 넘어 중국과 일본 축구계의 자체 조사로 확산하는 모양새다.