비싸서 주저한 알츠하이머 치료제 ‘레켐비’··· 치료효과 있을지 혈액검사로 알아볼까









알츠하이머병을 유발하는 뇌 속 아밀로이드 베타 단백질을 제거해 병의 진행을 늦출 수 있다고 주목받은 ‘레켐비’는 비용이 고가인 데다 환자마다 치료 반응이 달라 사용을 쉽게 결정하기 어려운 치료제다. 이 치료제가 환자에게 효과를 보일지 혈액검사로 예측할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

고려대 구로병원 신경과 강성훈 교수, 박유정 연구원 연구팀은 레켐비 투약 후 혈액 내 생체지표(바이오마커)의 변화를 측정해 치료효과를 가늠할 수 있다는 내용의 연구를 국제학술지 ‘알츠하이머병과 치매’(Alzheimer’s & Dementia)에 발표했다고 20일 밝혔다.

연구진은 이 치료제를 사용한 환자들을 대상으로 구축한 연구 코호트(K-LEARN)를 통해 초기 알츠하이머병 환자 153명에게 치료 전후 혈액검사를 반복 시행하면서 뇌 속 아밀로이드 단백질의 상태를 민감하게 반영하는 생체지표 ‘p-tau217’이 어떤 변화를 보이는지 분석했다.

미국 바이오젠과 일본 에자이가 공동 개발한 레켐비는 2024년 국내에 도입된 이래 처방 건수가 빠르게 늘고 있다. 다만 비싼 약값과 함께 환자마다 다르게 나타날 수 있는 치료효과 때문에 투약에 앞서 혈액검사로 증상 개선 가능성을 예측할 수 있는 지표가 필요한 상황이었다. 연구진은 혈장에서 p-tau217이란 지표로 치료 반응을 미리 확인 가능할지 검토하는 연구를 진행했다.

연구 결과, p-tau217은 치료 시작 후 3개월부터 유의미하게 감소했으며, 특히 3~6개월 사이 가장 많이 감소한 뒤 점차 안정화되는 양상이 확인됐다. 이는 p-tau217의 감소 여부를 통해 레켐비 치료에 따른 뇌 아밀로이드 단백질의 감소 여부 및 동반된 알츠하이머병 관련 변화를 예측할 수 있다는 점을 시사한다.

치료 초기 6개월 동안의 p-tau217 변화 양상이 어떻게 나타나는지에 따라 치료 반응이 좋은 환자군과 그렇지 않은 환자군을 분류할 수 있는 것으로도 확인됐다. 분석 결과, A그룹에선 치료 후 6개월까지 p-tau217이 크게 감소했으며, 12개월까지 인지기능이 저하되는 속도가 상대적으로 느려지는 효과가 나타났다. 반대로 B그룹은 6개월 동안 p-tau217 감소 폭이 작았으며, A그룹보다 인지기능이 악화하는 속도가 더 빨랐다.

또한 고혈압이 있을 경우 p-tau217의 감소가 상대적으로 적게 나타났는데, 이는 혈관 건강 상태가 아밀로이드를 제거하는 치료효과에 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미한다. 연구진은 치료 과정에서 고혈압을 비롯한 혈관 위험인자를 적극적으로 관리할 필요성이 있다고 설명했다.

강 교수는 “이 같은 결과는 치료 초기에 레켐비의 향후 치료 반응을 예측하는 데 p-tau217을 혈액 바이오마커로 활용할 수 있음을 보여주는 결과”라며 “특히 이번 연구는 세계 최초로 실제 임상에서 치료 초기 6개월 동안의 p-tau217 변화 양상이 이후 인지기능 경과를 예측할 수 있음을 보고했다”고 말했다.