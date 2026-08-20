“대기업 74% 하반기 채용 나선다”

올해 하반기 채용 시장의 회복세가 대기업을 중심으로 두드러지고, 전체 채용 규모는 지난해보다 다소 감소할 것이라는 전망이 나왔다.

HR테크 기업 인크루트는 지난 7월 1일부터 8월 3일까지 국내 기업 600곳(대기업 74곳·중견 119곳·중소 407곳)을 대상으로 ‘2026 하반기 채용 동향 조사’를 한 결과를 20일 공개했다.

올해 하반기 채용을 확정한 기업은 대기업의 경우 74.3%로 지난해 동기보다 14.6%포인트 늘었다. 중견기업은 58.8%로 15.8%포인트, 중소기업은 53.3%로 4.3%포인트 각각 증가했다.

다만 전체 채용 규모는 다소 축소될 것으로 보인다. 대기업의 경우 ‘세 자릿수’ 채용이 지난해보다 6.4%포인트 감소한 14.5%로 나타났다. 반대로 ‘두 자릿수’ 채용은 61.8%로 10.7%포인트 증가했다.

중견기업의 세 자릿수 채용도 전년 대비 0.7%포인트 내린 1.4%였다. 중소기업은 세 자릿수 채용을 하겠다는 기업이 한 곳도 없었다. 채용을 계획하고 있는 기업들은 지난해보다 늘었지만 전체적인 채용 규모 자체는 줄어든다는 뜻이다.

채용 방식(복수 응답)은 수시 채용이 69.3%로 주를 이뤘다. 정기 공채는 30.7%, 인턴(채용 전환형·직무 체험형)은 17.3%였다.

기업 규모별로 채용 방식을 보면 대기업은 정기 공채 65.5%, 수시 채용 25.5%, 인턴 9.1%였다. 중견기업과 중소기업은 각각 수시 채용이 50.0%, 86.6%로 가장 큰 비중을 차지했다.

인크루트 관계자는 “올해 하반기 채용시장은 세 자릿수 이상의 대규모 채용보다는 두 자릿수 중심의 실리형 채용으로 규모가 축소될 것으로 보인다”면서 “특히 수시 채용 비율이 약 70%에 달하는 만큼 채용 공고를 상시 모니터링하고 직무 역량을 정교하게 다듬어 취업에 성공하기 바란다”고 말했다.

인크루트는 SK하이닉스, CJ올리브영, 한국전력공사 등 주요 기업들이 참여하는 제24회 인크루트 채용설명회를 오는 27일 오후 2시 고려대학교 SK미래관 최종현홀 1층에서 연다.