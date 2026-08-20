제주 실종자 3개월만에 대대적 수색···경찰 ‘허위 보고·부실 대응’ 논란

20~26일 제주시 한림항·해안가 140여명 동원 수색 “A 경장, 첫 신고 당시 실종자 연락 안닿은 것으로 의심” 실종자 장미란씨 통화기록 조회 결과 연락 닿은 기록 없어

첫 실종 신고 접수 3개월 만에 실종자 장미란씨(37)에 대한 대대적인 집중 수색이 시작됐다. 당초 최초 실종 신고를 접수한 경찰관이 실종자와 연락이 닿은 것처럼 허위 보고한 뒤 사건을 종결했다는 의혹이 제기돼 경찰의 부실 대응 논란이 증폭되고 있다.

20일 제주경찰청에 따르면 경찰은 이날부터 오는 26일까지 해경과 바다환경지킴이 등 하루 평균 140여명을 동원해 장씨의 휴대전화 위치 추적 결과가 나온 제주시 한림항 일대를 집중 수색한다. 이번 수색에는 헬기와 드론, 잠수부, 경비정, 연안구조정 등 첨단 장비가 총동원된다.

경찰은 이 기간 장씨의 자택이 위치한 제주시 한림읍 해안가와 인근 해상, 농로, 예상 이동 경로 등을 면밀히 살필 예정이다.

앞서 장씨와 함께 살던 남자친구는 지난 5월15일 오후 6시쯤 “장씨가 귀가하지 않는다”며 제주서부경찰서에 신고했다.

장씨는 5월13일 오후 10시쯤 제주시 한림읍 자택을 나선 뒤 행방이 묘연한 상태였다. 장씨가 자택을 나서는 장면은 폐쇄회로(CC)TV 영상에 찍혔다. 장씨는 집을 나갈 당시 검정 후드 집업과 카키색 운동복 바지를 입고, 슬리퍼를 신고 있었던 것으로 확인됐다.

장씨의 휴대전화는 16일 오전부터 꺼졌고, 이후 정상적으로 연결된 흔적은 없다. 카드 사용이나 제주공항과 제주항을 통해 다른 지역으로 이동한 기록 등 생활 반응도 확인되지 않고 있다.

3개월 전부터 연락이 닿지 않는 장씨에 대한 대대적인 수색이 실종 석달이 넘은 시점에 이뤄지게 되면서 경찰의 허위 보고와 부실 대응이 논란이 되고 있다.

당시 야간 근무자였던 제주서부경찰서 A경장은 해당 신고를 접수 받은 뒤 ‘실종자와 연락이 됐다’는 취지로 보고하고, 사건을 종결 처리했다. 장씨 가족에게도 “(실종자와) 연락돼 안전이 확인됐다”는 취지로 안내했다.

경찰의 말을 믿고 기다리던 가족들은 장씨와 계속 연락이 닿지 않자 지난 7월19일 재차 실종 신고를 했다.

이 과정에서 경찰은 첫 실종 신고를 접수한 A경장과 실종자간 실제 통화가 이뤄졌는지 등에 의혹을 갖고 들여다 보고 있다.

장씨의 통신 기록을 조회한 결과 지난 5월 첫 신고 당시 A경장과 장씨 사이에 통화 내역 자체가 존재하지 않는 것으로 파악됐기 때문이다. 다만 부재중 전화와 콜백 여부 등은 더 자세히 조사해야 하는 것으로 알려졌다. 현재 반부패경제범죄 수사대가 A경장에 대해 직무유기 혐의로 수사를 진행 중이다.

반면 A경장은 “실종자와 통화 후 정상적으로 사건을 종결했으며, 실종자가 신고자에게 위치를 알리지 말아 달라고 요청했었다”며 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.