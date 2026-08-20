1년된 신축 아파트가 테라스 붕괴에 하자만 5만건···국토부·인천시, 본격 조사 착수

SK에코플랜트 시공, 인천 송도 럭스오션SK뷰 테라스 추락 및 도배·미장 등 하자 접수 5만건 사고조사위, 3개월간 원인 규명·대책 마련 나서

인천 송도에 있는 럭스오션SK뷰 아파트 테라스 구조물 붕괴사고와 관련해 국토교통부와 인천시가 사고 원인 규명과 재발 방지를 위해 공동 조사에 나선다.

인천시는 국토부와 ‘시설물 사고조사위원회’를 구성, 오는 21일부터 11월30일까지 3개월간 본격적인 조사에 착수한다고 20일 밝혔다.

시설물 사고조사위원회는 건축구조와 건축시공, 법률 등 각 분야 전문가 10명으로 구성되며, 위원장은 건축구조 분야 전문가인 홍건호 호서대학교 교수(한국콘크리트학회 회장)가 맡는다.

사조위는 앞으로 현장 조사와 함께 설계·시공·감리·인허가 등 건설 과정 전반에 대해 집중적으로 들여다보고 사고 원인을 규명하는 데 총력을 기울이는 한편 재발 방지 대책도 마련할 계획이다.

SK에코플랜트가 시공한 이 아파트는 1114가구 규모로 지난해 2월 준공됐다. 하지만 지난 7일 오전 6시 2분쯤 한 세대의 외벽 테라스와 하단 외장재가 지상으로 떨어졌다. 다행히 인명 피해는 없었다.

아파트 주민들로 구성된 럭스오션SK뷰 입주민 비상대책위원회는 “사고 부위에 기준보다 부족한 철근과 ‘케미컬 앵커 접착제’ 주입량 부족 등 부실시공 의혹이 있다”고 주장했다.

인천 연수을이 지역구인 더불어민주당 정일영 의원실은 해당 아파트는 지난해 3월 입주 시작 이후 5만7296건의 하자 민원이 시공사에 접수된 것으로 집계됐다고 밝혔다.

접수된 하자는 도배 8873건, 미장 6364건, 타일 4778건 등으로, 이 중 5만4101건이 처리됐지만 아직도 3195건이 남아 있다.

정 의원은 “입주한 지 1년여밖에 안 된 신축 아파트에서 이런 사고가 발생했다”며 “붕괴사고 원인과 책임을 철저히 밝히고, SK에코플랜트가 주민들이 납득할 수 있는 완전한 대책을 내놓을 때까지 주민들 곁에서 끝까지 챙기겠다”고 말했다.