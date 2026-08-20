“비자 해결되면 지시 안 따를 것”···‘노조 가입’ 이주노동자 잇단 계약해지 논란

자동차부품 업체 ‘일강’ 이주노동자 조합원 13명 계약 종료 노조 “체류 자격 악용한 표적 탄압”···특별근로감독 촉구

전북 김제의 자동차 부품 제조업체 일강에서 민주노총 소속 이주노동자들이 잇따라 재계약을 거부당하면서 부당노동행위 논란이 일고 있다. 노조는 회사가 이주노동자의 체류 자격을 이용해 특정 노조원을 선별적으로 내보내고 있다고 주장했다.

20일 민주노총 금속노조 전북지부 일강지회에 따르면 김제공장에서 일하는 금속노조 소속 이주노동자 78명 가운데 13명이 최근 재계약 거부 또는 비자 갱신과 관련한 회사 측 조치로 일자리를 잃었다. 노조는 이달 계약 만료 예정인 2명을 포함해 연말까지 24명이 재계약 여부를 평가받을 예정이어서 추가 계약해지가 이어질 수 있다고 주장했다.

노조는 지난 4월 회사가 인사평가 방식을 변경한 뒤 계약해지가 본격화됐다고 주장한다. 평가에서 금속노조 측을 배제하고 특정 노조원에게 낮은 점수를 주는 등 불이익이 집중됐다는 것이다.

노조 관계자는 “현장 반장에게 우수 평가를 받은 노동자가 2·3차 평가에서 낮은 점수를 받아 계약이 종료된 사례가 있다”고 말했다. 다른 노조 소속 노동자나 평택공장에서는 유사 사례가 확인되지 않았다는 주장도 나왔다.

우즈베키스탄 출신 조합원 라지즈는 “재계약 거부 이유를 확인하기 위해 평가 기준과 결과 공개를 요구했지만 회사는 ‘보안 사항’이라며 거부했다”며 “금속노조 소속 이주노동자들에게 유독 비자 연장과 재계약 거부가 반복되고 있다”고 말했다. 이어 “노조 가입을 이유로 불이익을 주는 것은 노조 탄압이자 차별”이라고 주장했다.

회사 관리자들이 이주노동자 기숙사를 찾아가 노조 탈퇴를 조건으로 체류 자격 유지를 돕겠다고 회유했다는 의혹도 제기됐다. 지난 18일 회사가 낸 담화문도 논란이 됐다. 노조는 담화문에 ‘비자 문제가 해결되면 내국인 노동자의 지시를 따르지 않을 수 있다’는 취지의 내용이 담겼다며 차별적 인식을 드러낸 것이라고 비판했다.

계약해지 통보를 받은 노동자들은 지난 11일부터 사내 로비에서 무기한 농성을 벌이고 있다. 회사가 출입을 통제하는 과정에서 물리적 충돌도 발생했다. 회사는 일강지회장을 상대로 5300만원 상당의 손해배상 청구 소송을 제기했다.

전북지역 시민·사회단체는 이날 전북도청 앞에서 기자회견을 열고 계약해지 철회와 인사평가 기준·결과 공개, 고용노동부 특별근로감독을 요구했다. 전북도에도 사태 해결을 위한 개입을 촉구했다.

채민 전북평화와인권연대 활동가는 “일강은 기회발전특구 투자협약으로 세금 감면 등 공적 혜택을 받은 기업인 만큼 지자체가 문제 해결에 나서야 한다”며 “전북특별자치도 외국인노동자 보호 및 지원 조례에 규정된 도지사의 이주노동자 인권 보호 책무를 다해야 한다”고 말했다.

일강 측은 노조의 주장을 반박했다. 회사 관계자는 “인사권은 회사의 고유 권한이며 평가 기준은 보안 사항”이라며 “평가는 공정하게 진행하고 있다”고 밝혔다.