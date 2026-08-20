[단독]‘내란 중요임무종사’ 김봉식 전 서울청장, 항소심에서 다시 석방

12·3 내란에 가담한 혐의로 1심에서 징역 10년을 선고받은 김봉식 전 서울경찰청장이 항소심 재판을 받던 중 다시 석방됐다.

20일 경향신문 취재를 종합하면, 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 지난 18일 김 전 청장에 대한 보석을 허가했다. 이에 따라 조은석 내란 특별검사팀은 이날 피고인 석방 통지서를 재판부에 냈다. 보석은 구속된 피고인에게 보증금을 받거나 보증인을 세워 거주지와 사건 관련인 접촉 제한 등 일정한 조건을 걸고 풀어주는 것이다. 재판부는 보증금 1억원 납부, 허가 없는 출국 금지, 직접 또는 제3자를 통한 사건 관계자와 연락 금지 등의 조건을 붙인 것으로 파악됐다.

형사소송법에 따르면 피고인의 구속 기간은 1심과 2심에서 각각 최대 6개월이다. 앞서 김 전 청장은 1심 재판 때도 구속 기간 만료를 앞두고 보석을 청구해 불구속 상태로 재판을 받아왔다. 그러나 재판부가 1심 선고 당시 김 전 청장에게 징역 10년을 선고하고, 보석을 취소하며 법정 구속했다.

김 전 청장은 항소심 진행 중인 지난 19일 두번째 구속 기간 만료를 앞두고 있었는데, 재판부가 이를 앞두고 보석을 받아들인 것으로 알려졌다.

김 전 청장은 조지호 전 경찰청장과 함께 12·3 불법계엄 선포 당일 서울 종로구 삼청동 대통령 안전가옥에서 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관을 만나 계엄 관련 내용을 논의하고, 경찰 인력을 투입해 국회한 봉쇄한 혐의(내란 중요임무종사 등)를 받고 있다.