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예약난에 항공료 오르고 관광객 ‘뚝’···제주도, 항공좌석 부족에 발 ‘동동’ 대응 전담팀 가동

입력 2026.08.20 15:51

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행정부지사 단장으로 민관학 항공사 관계자 등 21명 참여

12월까지 운영···도민 항공 이동권 보장, 좌석공급 안정화 논의

제주공항을 이륙하는 항공기. 박미라 기자

제주공항을 이륙하는 항공기. 박미라 기자

제주와 타 지역을 잇는 국내선 항공 편수와 공급 좌석 감소세가 이어지자 제주도가 항공좌석 공급 안정화를 위한 전담팀을 가동키로 했다.

제주도는 도민의 안정적인 항공이동권을 확보하고 항공좌석 공급 문제에 체계적으로 대응하기 위해 민·관·학과 항공업계가 참여하는 전담팀(TF)을 구성해 운영에 들어간다고 20일 밝혔다.

이번 전담팀은 박천수 행정부지사를 단장으로 제주도, 제주도의회, 한국공항공사, 제주관광공사, 제주관광협회 등 유관기관과 항공교통 전문가, 8개 국적항공사 관계자 등 총 21명으로 구성됐다.

이날 열린 첫 회의에서는 항공 수요와 좌석 공급 여건을 점검하고, 전담팀 운영 방향과 향후 일정, 항공 좌석의 안정적인 공급 등을 위한 과제 등을 논의했다.

도는 1차 회의를 시작으로 오는 12월까지 제주공항 수용 여건과 동계 좌석공급 전망, 항공요금 등 주요 현안을 차례로 점검할 방침이다. 향후 항공교통의 중장기 정책과제도 발굴한다.

실제 제주와 육지를 연결하는 국내선 출·도착 항공편 공급석은 올해 4~7월 941만2160석으로, 1년 전 같은 기간(1000만688석)보다 58만8528석 줄었다. 이 같은 공급 감소는 항공권 가격 상승과 도민 이동 불편, 나아가 제주 관광객 감소로 이어지는 등 지역 경제에 영향을 미치고 있다. 실제 제주 방문 내국인 관광객은 5월(전년동기 대비 -7.2%), 6월(-11.5%), 7월(-5.2%) 등 3개월 연속 감소했다.

박천수 제주도 행정부지사는 “항공좌석 부족으로 도민과 관광객이 겪는 불편을 줄이고 안정적인 이동권을 보장하는 것이 최우선 목표”라면서 “항공사와 관계기관의 의견을 충분히 수렴해 제주 항공교통 여건을 실질적으로 개선할 수 있는 방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.

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