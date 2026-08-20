석유화학 구조개편 첫발···공정위, ‘대산 1호’ 조건부 승인

공정거래위원회가 석유화학업계의 첫 구조 개편안인 ‘대산 1호 프로젝트’에 따른 기업결합을 조건부 승인했다. 이번 기업결합으로 일부 제품 시장에서 경쟁이 제한될 우려가 있다고 보고, 향후 5년간 국내 판매가격을 제한하고 공급을 유지하는 조건을 달았다.

공정위는 20일 롯데케미칼과 롯데대산석화, HD현대오일뱅크, HD현대케미칼 등이 추진하는 기업결합을 조건부 승인했다고 밝혔다.

석유화학업계는 중국발 공급 과잉에 따른 업황 부진에 대응하기 위해 구조개편안인 ‘대산 1호 프로젝트’를 마련해 올해 2월 정부 승인을 받았다. HD현대케미칼이 롯데대산석화를 흡수합병하고, 롯데케미칼이 합병 후 존속법인인 HD현대케미칼의 주식을 추가로 취득하는 것이 핵심이다.

공정위는 기업결합 심사 결과, 국내 저밀도폴리에틸렌(LDPE)과 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 시장에서 사업자가 한화, LG, 롯데, HD현대 등 4곳에서 한화, LG, HD현대 등 3곳으로 줄어 경쟁이 제한될 우려가 있다고 판단했다. LDPE는 농업용 필름과 식품 용기, 전선 피복, 종이컵 코팅 등에 쓰이며, EVA는 신발 밑창과 글루건, 태양전지 필름, 요가 매트 등에 사용된다.

이에 공정위는 향후 5년간 LDPE와 EVA의 국내가격 변동률을 수출가격 변동률에 연동하도록 했다. 수출가격이 오르거나 유지되면 국내가격 인상률을 수출가격 인상률 이하로, 수출가격이 내리면 국내가격 인하율을 수출가격 인하율 이상으로 제한한다. 또 기업결합 당시 생산하던 모든 등급의 제품은 국내 수요자가 요청하는 물량을 공급하도록 했다.

회사 간 가격과 생산·판매량, 원가, 재고량 등 경쟁에 영향을 줄 수 있는 민감한 정보를 주고받는 행위도 금지된다. HD현대케미칼과 롯데케미칼 간 임직원 겸임 역시 제한된다.

이번 기업결합 승인으로 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크는 HD현대케미칼 지분을 각각 50%씩 보유하며 회사를 공동 지배하게 된다. 이에 따라 충남 대산산업단지에 있는 롯데케미칼과 HD현대케미칼의 나프타분해설비(NCC)와 기타 석유화학제품 생산시설이 통합 운영될 예정이다.

공정위는 “시정조치 이행 여부를 지속적으로 점검하겠다”며 “‘여수 1호’ 등 앞으로 이어질 석유화학업계의 기업결합에 대해서도 시장 경쟁에 미치는 영향을 면밀히 심사하겠다”고 했다.