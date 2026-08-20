‘농어촌 기본소득’ 영향 군 지역 고용률 역대 최고···반도체 산업단지 지역도↑

시·구 지역의 고용률이 악화한 가운데 인구 5만 명 미만 군 지역의 고용률은 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 정부는 인구소멸지역 지원 정책이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반도체 등 대규모 첨단산업단지가 들어선 거점 시·군의 고용률도 상대적으로 높았다.

국가데이터처가 20일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표’를 보면, 군 지역 고용률은 69.4%로 전년 동기보다 0.2%포인트 상승했다. 2013년 관련 통계 작성 이후 가장 높은 수준이다.

반면 시 지역 고용률은 62.5%, 구 지역은 58.6%로 각각 전년 동기 대비 0.1%포인트, 0.2%포인트 하락했다.

데이터처는 군 지역 고용률 상승의 배경으로 농어촌 기본소득과 생활정주여건 지원 사업 등 인구소멸지역 정상화 정책을 꼽았다. 이번 조사는 1차 농어촌 기본소득 사업이 시작된 지 두 달가량 지난 4월 실시됐다.

실제 1차 농어촌 기본소득 사업 대상지 10곳 가운데 7곳에서 고용률이 상승했다. 전북 순창군의 고용률은 전년 동기보다 1.2%포인트 올랐고, 경남 남해군은 0.8%포인트 상승했다. 경기 연천군과 충북 옥천군, 경북 영양군도 각각 0.5%포인트 높아졌다. 전남 신안군과 충남 청양군은 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 상승했다.

반면 전북 장수군(-1.1%포인트), 전남 곡성군(-1.0%포인트), 강원 정선군(-0.9%포인트)의 고용률은 전년보다 하락했다.

다만 인구소멸지역의 고령화가 빠르게 진행되면서 군 지역의 비경제활동인구도 증가했다. 군 지역에서 비경제활동인구로 집계된 집단은 육아·가사(33만1000명), 연로(15만4000명), 재학·진학준비(14만6000명) 순으로 많았다. ‘연로’ 사유는 지난해 같은 기간보다 8000명 증가한 수치다.

시 지역에서는 반도체 등 대규모 첨단산업 단지가 들어선 곳의 고용 여건 개선이 두드러졌다.

SK하이닉스 본사가 있는 경기 이천시의 고용률은 68.2%로 전년보다 1.9%포인트 상승했다. 2022년 68.4%를 기록한 이후 두 번째로 높은 수준이다. 반도체 소재·부품 업체가 밀집한 충북 음성군도 73.5%의 높은 고용률을 나타냈다.

김락현 고용통계과장은 “업종 호황 영향으로 관련 지역의 고용률이 개선된 부분이 있다”고 설명했다.

현대제철 등 철강·중공업 밀집지인 충남 당진군(71.8%)도 높은 고용률을 유지했다.