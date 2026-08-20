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시·구 지역의 고용률이 악화한 가운데 인구 5만 명 미만 군 지역의 고용률은 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다.

반면 시 지역 고용률은 62.5%, 구 지역은 58.6%로 각각 전년 동기 대비 0.1%포인트, 0.2%포인트 하락했다.

데이터처는 군 지역 고용률 상승의 배경으로 농어촌 기본소득과 생활정주여건 지원 사업 등 인구소멸지역 정상화 정책을 꼽았다.

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‘농어촌 기본소득’ 영향 군 지역 고용률 역대 최고···반도체 산업단지 지역도↑

입력 2026.08.20 16:00

  • 윤기은 기자

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지난 6월30일 대구 북구 학정동 논밭의 모내기를 하지 않은 곳에 태양이 비치고 있다. 연합뉴스

지난 6월30일 대구 북구 학정동 논밭의 모내기를 하지 않은 곳에 태양이 비치고 있다. 연합뉴스

시·구 지역의 고용률이 악화한 가운데 인구 5만 명 미만 군 지역의 고용률은 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 정부는 인구소멸지역 지원 정책이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반도체 등 대규모 첨단산업단지가 들어선 거점 시·군의 고용률도 상대적으로 높았다.

국가데이터처가 20일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표’를 보면, 군 지역 고용률은 69.4%로 전년 동기보다 0.2%포인트 상승했다. 2013년 관련 통계 작성 이후 가장 높은 수준이다.

반면 시 지역 고용률은 62.5%, 구 지역은 58.6%로 각각 전년 동기 대비 0.1%포인트, 0.2%포인트 하락했다.

데이터처는 군 지역 고용률 상승의 배경으로 농어촌 기본소득과 생활정주여건 지원 사업 등 인구소멸지역 정상화 정책을 꼽았다. 이번 조사는 1차 농어촌 기본소득 사업이 시작된 지 두 달가량 지난 4월 실시됐다.

실제 1차 농어촌 기본소득 사업 대상지 10곳 가운데 7곳에서 고용률이 상승했다. 전북 순창군의 고용률은 전년 동기보다 1.2%포인트 올랐고, 경남 남해군은 0.8%포인트 상승했다. 경기 연천군과 충북 옥천군, 경북 영양군도 각각 0.5%포인트 높아졌다. 전남 신안군과 충남 청양군은 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 상승했다.

반면 전북 장수군(-1.1%포인트), 전남 곡성군(-1.0%포인트), 강원 정선군(-0.9%포인트)의 고용률은 전년보다 하락했다.

다만 인구소멸지역의 고령화가 빠르게 진행되면서 군 지역의 비경제활동인구도 증가했다. 군 지역에서 비경제활동인구로 집계된 집단은 육아·가사(33만1000명), 연로(15만4000명), 재학·진학준비(14만6000명) 순으로 많았다. ‘연로’ 사유는 지난해 같은 기간보다 8000명 증가한 수치다.

시 지역에서는 반도체 등 대규모 첨단산업 단지가 들어선 곳의 고용 여건 개선이 두드러졌다.

SK하이닉스 본사가 있는 경기 이천시의 고용률은 68.2%로 전년보다 1.9%포인트 상승했다. 2022년 68.4%를 기록한 이후 두 번째로 높은 수준이다. 반도체 소재·부품 업체가 밀집한 충북 음성군도 73.5%의 높은 고용률을 나타냈다.

김락현 고용통계과장은 “업종 호황 영향으로 관련 지역의 고용률이 개선된 부분이 있다”고 설명했다.

현대제철 등 철강·중공업 밀집지인 충남 당진군(71.8%)도 높은 고용률을 유지했다.

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