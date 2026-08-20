중국, 한·중 외교장관 회담에서 “독립자주 외교” 주문, ‘두 국가’ 언급…왜?

중국 외교부 설명자료에서 언급 “한반도 불개입, 남북 따로 관리” 해석 “적대적 두 국가론 수용 판단은 일러”

중국 외교부가 한·중 외교장관 결과를 설명하면서 한국 측에 ‘독립적이고 자주적인 대외관계’를 주문했다고 공개했다. 중국 측은 남북한을 일컬어 ‘두 개의 국가’라는 표현도 사용했다. 중국 측이 한·미관계에 대한 불만과 남북관계에 개입하지 않겠다는 의사를 표현했다고 풀이된다.

중국 외교부는 19일 홈페이지에 올린 성명에서 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 이날 조현 외교장관과 회담했다며 왕 부장이 “한국이 자국의 근본적인 이익에 따라 독립적이고 자주적인 방식으로 외교 관계를 발전시켜 나가기를 희망한다”고 밝혔다고 전했다. 이는 외교부 발표 자료에는 포함되지 않은 내용이다.

중국 외교부는 양측이 공동 관심사인 국제 및 지역 문제에도 심도 있는 의견을 교환했다고 밝혔다. 왕 부장은 “중국은 책임 있는 강대국으로서 외교 정책에 있어 일관성과 안정성을 유지하고, 한반도의 평화와 안정에 건설적인 역할을 수행하는 데 항상 노력해 왔다”며 “남북한 두 국가(韩朝两个国家)가 평화공존을 향해 점진적으로 나아가는 것을 기쁘게 생각하고, 궁극적으로 한반도의 항구적인 평화와 안정을 바란다”고 말했다.

중국 측 자료에 비핵화나 북한의 남북 대화 복귀 관련한 표현은 없었다. 한국 측과 온도차가 있는 대목이다. 한국 외교부는 조 장관이 이재명 대통령의 광복절 경축사에 담긴 한반도 평화공존 구상을 소개하고 한반도 비핵화와 평화 실현을 위한 정부의 노력을 설명했다고 밝혔다. 또 북한이 조속히 대화에 복귀할 수 있도록 중국이 건설적인 역할을 해달라고 요청했다고 전했다.

왕 부장은 이날 조 장관과 회담을 마치고 열린 기자회견에서 북·미 정상회담 중재 여부에 대한 질문이 나오자 “그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일이며, 특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대 정책을 바꿔야 한다”고 답했다.

중국 외교부가 ‘남북한 두 국가’라는 표현을 사용한 것은 이례적이다. 중국 외교부는 대변인 논평등에서 한반도 문제를 언급할 때 ‘관련 모든 당사자’ 등의 표현을 주로 사용해 왔다. 다만 중국 측은 과거에도 상황에 따라 ‘한·조(남북)’ ‘조·한(북남)’ ‘양국’ 등의 표현을 사용한 적은 있다. 중국은 유엔안보리 상임이사국으로서 1991년 9월 남북한 동시 유엔 가입을 승인할 때 현실적으로 ‘두 국가’ 체제를 암묵적으로 인정했다고 해석된다.

다만 이번 ‘독립자주 외교’와 ‘두 국가’ 언급은 중국이 남북 중재자 역할과 같은 한반도 문제에 깊숙하게 개입할 생각이 없으며, 한·중관계를 남북관계나 북·중관계와 연동하지 않고 별도로 관리하겠다는 뜻을 담았다는 해석이 나온다.

베이징에서 활동하는 한 연구자는 “한·중수교 이후 중국의 북한에 대한 정책과 한국에 대한 정책은 서로 밀접하게 연동돼 있었다. 좋은 것인지 나쁜 것인지 아직 단정할 수는 없지만 이번 언급은 북한과 연계해서는 관여하지 않겠다는 뜻으로 봐야 한다”고 전했다. 그는 중국의 한반도 외교 중심축이 북한에서 한국으로 이동하던 1991년에도 중국 측이 북한에 “영원한 우호 관계”를 강조했다고도 전했다. 왕 부장은 19일 기자회견에서 한·중관계를 평가해달라고 할 때 “영원한 우호 관계”라고 답했다.

한·미관계에 대한 불만, 미·중갈등 국면에서의 전략적 선택 등이 이유로 거론된다. 베이징 외교가와 학계에 따르면 한국이 현 정부 출범 이후에도 한·미동맹을 강조하거나 미국이 주도하는 인공지능(AI), 반도체, 핵심 광물 등을 중점으로 한 팍스 실리카 동맹에 서명하는 등의 행보에 중국이 불만을 가졌다고 전해진다.

장영희 고려대 아세문제연구원 대만연구센터장은 이번 중국의 ‘두 국가’ 언급은 “이재명 대통령이 광복절 경축사에서 말한 ‘통일을 지향하는 평화의 두 국가’ 개념과 수사적으로 겹치는 측면이 있다”며 “북한의 ‘적대적 두 국가론’에 대한 승인은 아니다. 국가성은 수용하고 적대성은 거부한 정교한 수사”라고 말했다. 장 센터장은 “중국이 남북한 사이에서 모호성을 유지하는 수사이지만 북한 입장에서는 과거보다 진일보한 입장으로 여길 것”이라고 말했다.