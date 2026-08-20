검사·수사관의 ‘중수청행’, 얼마나 선택할까···특례 임용 희망 신청 마감

오는 10월2일 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 특례 임용 희망 신청이 20일 마감된다. 최근 진행된 임용 설명회에 검찰 수사관 호응도는 높은 반면 검사 참석률이 저조한 것으로 파악된 가운데 실제 얼마나 ‘중수청행’을 선택했는지 관심이 모아진다.

행정안전부에 따르면 중수청 개청준비단은 지난 7일부터 접수한 중수청 수사관 임용 희망 신청을 이날 오후 6시 마감한다.

앞서 지난 5일부터 12일까지 17개 고·지검에서 진행된 임용설명회에는 총 3070여명의 검사와 수사관이 참석했다. 이 중 검사는 전체 2200여명 중 약 12%인 260여명이, 검찰 수사관은 전체 6300여명 중 약 45%인 2810여명이 각각 설명회에 참석했다.

지난 11일 열린 임용 설명회의 경우 서울고검과 중앙지검에서 460여명, 대검찰청 360여명, 서부지검 110여명 등 총 930여명이 참석한 가운데 검사 참가자는 약 50명에 그쳤던 것으로 파악돼 검사와 수사관 사이에 온도차가 컸다.

준비단은 9월 말까지 대상자를 선정하고 10월2일 중수청 출범에 맞춰 임용할 계획이다. 다만 임용 희망자가 예상보다 적을 경우 현직 경찰과 전직 검사, 변호사, 공인회계사 등 외부 전문인력을 경력경쟁채용을 통해 선발할 방침이다.

중수청은 부패, 경제, 방위사업, 마약, 내란·외환 등 국가보호 범죄, 사이버범죄, 법왜곡죄 등 7대 범죄를 수사한다. 총 정원은 수사관 2567명(89.3%)과 일반직공무원 307명 등 2874명이다.

현재 검찰청에서 근무하는 검사와 수사관은 중수청으로 이직을 희망할 경우 시험을 치르지 않고 중수청으로 옮길 수 있다. 별도 계급이 없는 검사는 종전 보직 등을 따져 지검장급은 1급, 차장·부장검사급은 2급, 법조 경력 10년 이상 검사는 3급, 10년 미만 검사는 4급 상당 수사관으로 임용된다.

준비단은 중수청 이직을 유인하기 위해 월 10만∼20만원의 중대범죄수사수당을 신설하기로 했다. 중대범죄수사수당은 8급 이하는 월 10만원, 5∼7급 월 15만원, 4급 이상 월 20만원씩이다. 마약 수사를 담당하는 수사관에게는 월 8만원의 위험 근무수당도 추가로 지급한다. 이 외에 현 법무부(검찰청) 수준에 맞춰 관사 지원, 통근버스 운영, 국외 훈련 기회 등을 제공할 예정이다.

행안부는 전날 중수청장 후보추천위원회를 구성한 데 이어 국민 추천 절차 등을 확정했다. 초대 중수청장 후보자는 오는 26일까지 국민으로부터 천거받는다. 행안부 장관이 국민 천거 대상자를 포함한 제청 후보자를 후보추천위에 제시하면, 후보추천위가 3명 이상 후보자를 행안부 장관에게 추천한다. 행안부 장관은 이 중 1명을 중수청장 후보자로 제청하며, 국회 인사청문 절차를 거쳐 대통령이 9월 하순쯤 최종 임명할 방침이다.