제주 마을 사랑방 ‘퐁낭’···주민·관광객 잇는 커뮤니티 공간으로 변신

과거 제주 마을마다 주민들이 그늘 아래 모여 휴식을 취하고 담소를 나누던 ‘퐁낭(팽나무의 제주어)’이 관광객과 지역 주민을 잇는 관광 커뮤니티 공간으로 거듭난다.

제주도와 제주관광공사는 제주시 조천읍 신흥리와 서귀포시 정방동 두 곳에 ‘퐁낭 라운지’를 조성했다고 20일 밝혔다.

퐁낭은 예로부터 제주 마을에서 주민들이 모여 이야기를 나누고 쉬어가는 공동체 공간으로 활용돼 왔다.

도와 공사는 예로부터 마을 공동체의 중심 역할을 했던 퐁낭의 의미를 현대적으로 재해석해 마을의 역사와 문화 자원을 연결하고 주민과 방문객이 자연스럽게 교류하는 공간을 구축했다.

‘퐁낭 라운지’는 마을의 정보와 관광 자원을 소개하고 방문객의 도보 여행을 돕는 커뮤니티 공간으로 운영된다. 방문객에 대한 각종 안내와 무료 와이파이(Wi-Fi) 편의 제공, 도보 여행객을 위한 무인 게시판, 지역 문화 이벤트 공간 등으로 구성됐다.

특히 ‘김택화미술관’은 퐁낭 라운지를 활용해 마을의 역사와 문화를 소개하고, 김택화 화백의 작품 속 신흥리 풍경을 현재의 마을 모습과 비교·체험하는 프로그램을 자발적으로 기획·운영해 호응을 얻고 있다. 별도의 행정 예산 투입 없이 민간의 창의적 기획이 더해진 자발적인 사례다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “제주의 퐁낭라운지가 지역의 문화와 관광자원을 잇고 민간의 아이디어가 더해지는 마을 관광 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 현장의 목소리를 반영해 사업을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.