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제주도교육청, ‘초등생 자살 시도 사건’에 ‘회복 지원단’ 투입···은폐 의혹 감사

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본문 요약

제주 서귀포시의 한 초등학교에서 발생한 학생의 자살 시도 사안과 관련해 제주도교육청이 '제주교육 함께 회복 지원단'을 가동하고 사건 대응 전반에 대한 감사에 착수한다.

이와 함께 교육청은 감사관실을 중심으로 사건 발생 당시 대응과 학생 보호·지원 과정 전반에 대해 사실관계 및 조치 내용을 전면 조사한다.

사안 발생 학교 학생들에 대한 정서 안정과 심리 회복 지원도 강화된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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제주도교육청, ‘초등생 자살 시도 사건’에 ‘회복 지원단’ 투입···은폐 의혹 감사

입력 2026.08.20 17:02

수정 2026.08.20 17:12

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  • 박미라 기자

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학부모·아동·이주·인권기관, 교원단체 등 참여

감사관실 관련 사실 관계·조치 내용 확인 조사

제주도교육청.

제주도교육청.

제주 서귀포 한 초등학교에서 발생한 학생 자살 시도 사안과 관련해 제주도교육청이 회복 지원단을 가동하고 사건 대응 전반에 대한 감사에 착수한다.

제주도교육청은 20일 브리핑을 열고 학부모·아동 관련 단체, 이주배경 관련 기관, 인권 관련 기관, 교원단체 등 다양한 분야의 전문가로 구성된 ‘제주교육 함께 회복 지원단’을 구성한다고 밝혔다.

지원단은 학생 보호를 최우선 과제로 두고 학교 공동체 갈등을 교육적으로 해결하기 위한 자문과 조정 역할을 수행할 방침이다.

교육청 관계자는 “해당 학교 2학기 개학 전인 27일 이전에 지원단을 출범시킬 계획”이라면서 “서귀포시교육지원청, 학교, 회복 지원단과 유기적으로 협력해 사안 해결에 집중하겠다”고 설명했다.

이와 함께 교육청은 감사관실을 중심으로 사건 발생 당시 대응과 학생 보호·지원 과정 전반에 대해 사실관계 및 조치 내용을 전면 조사한다.

사안 발생 학교 학생들에 대한 정서 안정과 심리 회복 지원도 강화된다. 위기 학생 선별 검사를 실시하고, 특별상담실을 운영해 고위험군 긴급 상담을 진행한다. 2학기 개학 후에는 교육 활동 봉사자 2명을 해당 학급에 배치한다.

학내 혐오·차별 관련 교육과 교원들의 2차 트라우마 예방 방지 대책도 추진된다. 도교육청 관계자는 “해당 학교의 자살 시도 사안 관련 갈등이 확대돼 교육공동체 내부 노력만으로 문제를 풀기가 어려운 상황에 이르렀다”면서 “학생 안전과 학교 갈등을 교육적으로 해결하고 학교가 본래의 교육 기능을 회복할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

A양은 초등학교 5학년이던 2025년 11월28일 학교 3층 창문에서 극단적 선택을 시도했으나 다른 학생의 제지로 화를 면했다. 이 사건은 발생 5개월여만인 지난 4월 다른 학부모가 학생들 단체 채팅방에서 A양에 대한 온라인 괴롭힘 정황을 발견해 신고하면서 뒤늦게 알려졌다.

피해 학생은 초등학교 2학년 때 해외에서 제주로 이주한 이후 일부 동급생들로부터 지속적인 놀림과 괴롭힘을 당했던 것으로 전해졌다. 그러나 자살 시도 사건 발생 당시 관련 보고서나 교육청 차원의 위기 개입 및 학교폭력 예방과 대책에 관한 공식 기록이 전혀 남지 않은 것으로 확인됐다.

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